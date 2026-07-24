"Тысячу раз всем говорили": Зеленский резко отреагировал на атаку РФ по Киевщине

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Из-за российского баллистического удара по Бучанскому району Киевской области погибли 10 человек, еще много получили ранения. Ракета попала в выставку оружия, проведение которого во время войны недопустимо.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении в конце 1612-го дня полномасштабной войны.

Зеленский раскритиковал проведение выставки в Киевской области — что заявил

По словам главы государства, он обсудил трагедию с Генеральным прокурором Русланом Кравченко и получил соответствующие доклады от правоохранительных органов. По факту произошедшего открыты уголовные производства.

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Президент подчеркнул, что хотя первопричиной трагедии является исключительно российский террор, проведение подобных публичных мероприятий во время войны ставит под угрозу жизнь людей.

«Конечно, причиной удара являются российские ракеты, исключительно российский террор, но уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны с таким врагом точно нельзя проводить какие-либо выставки оружия — с кучей людей и тем более рядом с домами», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что в тот же день россияне нанесли жестокие удары по Славянску, другим общинам Донбасса, а также по Харьковщине, Херсону, Сумщине, Одессе и области.

Кроме этого, Владимир Зеленский предупредил об угрозе нового масштабного обстрела территории Украины в ближайшее время.

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«Мы знаем от разведок и партнеров, что россияне приготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Может быть, сегодня этот удар: информация есть, что на протяжении 48 часов. Пожалуйста, берегите себя и учитывайте сигналы воздушной тревоги», — призвал президент.

РФ атаковала выставку оружия в Киевской области — последние новости

Напомним, днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области. Там прошла выставка вооружения. По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли, около 100 ранены.

В Генштабе заявили, что обстрелянный комплекс в Киевской области не принадлежит Силам обороны. А Юрий Игнат добавил, что в Киевской области удар пришелся на частный спорткомплекс, не связанный с ВСУ.

В свою очередь, Министерство обороны РФ обнародовало циничное заявление по поводу воздушного удара по выставке оружия в Киевской области, пытаясь оправдать очередную атаку.

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Польский МИД подтвердил гибель своего сотрудника в результате ракетного удара по Киевщине.

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