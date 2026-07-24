Ракета / © Associated Press

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После российского удара по выставке вооружения в Киевской области военный, контрразведчик и полковник СБУ Роман Червинский заявил, что подобные мероприятия нельзя анонсировать в открытом доступе. По его мнению, производителей дронов и представителей оборонной сферы необходимо собирать только с соблюдением конспирации и усиленных мер безопасности.

Об этом он сказал в эфире «Киев 24».

По словам Червинского, информация о проведении выставки была обнародована в социальных сетях и других открытых источниках еще до начала мероприятия.

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«Эта мера была проведена публично, и объявление о его проведении было размещено в социальных сетях, в интернете и в открытых источниках», — сказал он.

По мнению полковника СБУ, именно такие события нуждаются в максимальной секретности.

Контрразведчик подчеркнул, что функция Службы безопасности Украины состоит не только в расследовании последствий атак, но и в их предупреждении.

«Служба безопасности Украины работает не только на выявление и документирование преступлений, но и на их предупреждение. Вопрос национальной безопасности — это вопрос СБУ», — отметил Червинский.

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Он считает, что правоохранители должны были заранее оценить риски и не допустить проведение такого мероприятия в густонаселенном районе.

Червинский напомнил, что после первых российских ударов по казармам, общежитиям и местам размещения военных в начале полномасштабного вторжения были введены ограничения.

По его словам, соответствующие документы запрещали массовое накопление военнослужащих и работников оборонной отрасли в одном месте.

«Уже тогда были вынесены распорядительные документы, которые запрещали сбор в одном месте военнослужащих или людей, связанных с обороной Украины», — подчеркнул он.

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В то же время Червинский подчеркнул, что проведение выставок и презентаций продукции оборонной промышленности необходимо. Однако, по его словам, такие мероприятия должны организовываться только со строгим соблюдением правил безопасности и неразглашения информации.

«Производители дронов должны производить, показывать свою продукцию, испытывать ее. Но это нужно делать только с соблюдением определенных условий конспирации и неразглашения информации», — заявил контрразведчик.

Он добавил, что контроль над соблюдением этих требований должен быть одной из приоритетных задач правоохранительной системы.

РФ атаковала Киевщину — последние новости

Напомним, днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области. Там прошла выставка вооружения. По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли, около 100 ранены.

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В Генштабе заявили, что обстрелянный комплекс в Киевской области не принадлежит Силам обороны.

А Юрий Игнат добавил, что в Киевской области удар пришелся на частный спорткомплекс, не связанный с ВСУ.

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