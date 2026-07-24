"Не игнорируйте воздушные тревоги": экстрасенс предупредил, что ждет Киев в ближайшее время

Ракетный удар / © ТСН

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Экстрасенс Роман Завидовский поделился своим видением развития событий в Украине и высказался о ситуации в Киеве. По его словам, в ближайшее время жителям столицы следует быть особенно внимательными к собственной безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Во время своего обращения на YouTube-канале Завидовский заявил, что больше всего стремится к скорейшему завершению войны, однако призвал украинцев пока не терять бдительности.

«Я чувствую, что эта война действительно может завершиться. И дай Бог, чтобы это произошло как можно быстрее. Но пока она продолжается, нельзя пренебрегать собственной безопасностью», — говорит экстрасенс.

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По его словам, особенно это касается жителей Киева, которые в последнее время регулярно подвергаются российским атакам.

«Не игнорируйте воздушные тревоги. Берегите себя и своих близких», — подчеркнул Роман Завидовский.

Также Завидовский ответил на упреки подписчиков, которые спрашивают, почему он не может повлиять на ход войны.

«Мне часто пишут: „Почему ты не остановишь эту войну?“ Извините, но я не настолько силен. Я не могу остановить все эти процессы. Я прошу высшие силы, чтобы они помогли остановить это. Но я тоже простой смертный человек. Если бы это было в моих силах, эта война никогда не началась», — говорит екстрасенс.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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