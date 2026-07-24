"Человек с ВИЧ в наряде по кухне": Лубинец раскрыл шокирующие детали о мобилизации

Дмитрий Лубинец / © Дмитрий Лубинец facebook

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В Украине нередки случаи, когда мобилизуют людей с тяжелыми болезнями — в частности, ВИЧ последней стадии и гепатитами. Ситуация показывает, что проблемы просто игнорируют, а систему ВЛК нужно срочно и кардинально менять.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии «Новости.LIVE».

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Омбудсман рассказал об одном из последних резонансных случаев во время проверки военного учебного центра, где мужчина с критическим состоянием здоровья по заключению ВЛК оказался полностью годным к службе.

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«Другая история, у нас очень большое количество людей, мобилизованных с ВИЧ-инфекцией, гепатитом B, гепатитом C. Один из последних случаев — это человек, имея официально подтвержденное заболевание ВИЧ IV стадии, гепатит B, гепатит C, мы приезжаем на полигон, человек в наряде по кухне. Вы можете представить, с такими диагнозами, когда мы начали проверять медицинские документы, вывод ВЛК полностью пригоден. Это не единичные случаи. Это вот закрывание глаз на глобальные проблемы», — рассказал Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что обычные полумеры уже бездействуют, поэтому систему мобилизации нужно кардинально менять. По его мнению, необходимо внести четкие изменения в приказ Минобороны №402 и прописать конкретный список диагнозов, с которыми категорически запрещено призывать людей на службу.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, 14 июля Верховная Рада уже в двадцатый раз продлила мобилизацию и военное положение в Украине еще на 90 дней — с 2 августа по 31 октября 2026 года.

Также в Украине, если новая должность также дает право на отсрочку от мобилизации, военнообязанный не обязан лично обращаться в ТЦК.

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Ранее мы писали, что Кабмин принял решение, существенно упрощающее изменения оснований для получения отсрочки от мобилизации. Теперь военнообязанные могут подавать документы на новый вид отсрочки, не рискуя потерять уже имеющийся статус при рассмотрении заявления.

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