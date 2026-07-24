Последствия ракетного удара со стороны РФ / © ТСН

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Российские оккупанты во время обстрела Киевской области целились в частный полигон, где проходила выставка оружия, однако их ракеты попали в жилые дома. На данный момент известно о 10 погибших, среди которых один иностранец.

Об этом с места трагедии рассказал корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.

Среди погибших на выставке оружия есть иностранец

Трагедия произошла недалеко от Киева на Житомирской трассе. Очевидцы сообщают, что услышали несколько взрывов, и всё посыпалось.

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«Нам разрешили добраться до эпицентра удара российских „Искандеров“. Позади меня — руины. Аварийно-спасательные работы завершены. Есть 10 погибших, среди них, как мы точно знаем, по крайней мере один — гражданин другой страны. Ранены десятки людей, среди них — 2 иностранца, это поляки», — сказал корреспондент ТСН.

Последствия нападения РФ / © ТСН

Россияне промахнулись и ударили не по выставке

Дмитрий Фурдак отметил, что выставка БПЛА располагалась через дорогу от частного сектора. Ракета туда не попала.

«Можно сказать, что российские террористы промахнулись. На территории выставки выбиты окна. Но белые палатки, которые они разложили, почти не повреждены», — сообщает корреспондент ТСН.

Местный житель Петр Гудым рассказал, что он вместе со своей девушкой спасал раненых.

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Ракетный удар по частному полигону в Киевской области: что известно

24 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области, поразив место, где проходило мероприятие для представителей оборонной отрасли. В результате атаки погибли не менее 10 человек, ещё около сотни получили ранения.

По данным Украинского совета оружейников, противник нанес ракетный удар по объекту в Киевской области, где находились представители оборонной промышленности.

В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что частный комплекс, подвергшийся вражескому удару, является исключительно гражданским объектом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЦЕЛИЛИСЬ В ВЫСТАВКУ, а СНАРЯДЫ ПОПАЛИ В ЧАСТНЫЕ ДОМА В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ!

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