Зеленского попросили выбрать между Трампом и Байденом: его ответ удивил

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался прямо отвечать на вопрос, кого из американских лидеров — Дональда Трампа или Джо Байдена — он считает лучшим президентом США.

Об этом стало известно во время его интервью американской блоггерке Лори Лумер.

Журналистка спросила у главы государства, кто из двух американских политиков был лучшим руководителем страны, пошутив, что Дональд Трамп будет наблюдать этот разговор.

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Вместо прямого выбора между Трампом и Байденом, президент Украины отметил фигуру Авраама Линкольна и отметил, что считать человека большим его жизни — не всегда правильно.

«Конечно, ответ даст история. Иногда мы живем и не знаем. Иногда мы ставим памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не такой уж замечательный человек. Это действительно. Я думаю, что не правильно так оценивать», — ответил Владимир Зеленский.

В то же время, Зеленский назвал Трампа «сильным лидером» и добавил, что оценивать любого президента должны уже будущие поколения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской блоггерке опроверг очередной вымышленный российской пропагандой фейк о якобы совместном употреблении кокаина с Эмманюэлем Макроном.

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