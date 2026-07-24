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- Украина
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РФ убила работника польской компании во время удара по Киевщине: новые подробности
Польский МИД подтвердил гибель своего сотрудника в результате ракетного удара по Киевщине.
Во время атаки РФ в Киевской области погиб работник польского оборонного предприятия. Удар пришелся по частному полигону во время выставки оружия, среди участников есть погибшие и раненые.
Об этом сообщило профильное издание Defence24 со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши.
По данным МИД Польши, погибший сотрудник компании не являлся гражданином этой страны. Все пострадавшие в результате атаки получили необходимую консульскую помощь, а польские дипломатические службы продолжают поддерживать связь с ранеными.
Сообщается, что россияне направили атаку во время выставки Defense Demo Day & Defense Expo. на CSA Open Air в селе Капитановка Бучанского района. Там украинская ассоциация изготовителей беспилотных систем ARMADA организовала презентацию современных технологий для оборонного сектора. К мероприятию собрались представители оборонной промышленности, военные и специалисты технологических компаний.
Сам факт атаки официально подтвердили украинские власти и Совет производителей оборонной промышленности Украины. Удар по гражданско-военному объекту вызвал острую дискуссию по соблюдению процедур безопасности во время войны. Главная критика касается публичного анонсирования и открытого продвижения события в социальных сетях в условиях постоянной угрозы вражеских обстрелов.
Основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик предположил, что враг мог выпустить по локации несколько ракет благодаря публичности мероприятия.
«Мероприятие широко рекламировалось в социальных сетях, что могло бы облегчить российским разведывательным службам определение места и времени мероприятия», — заявил Валерий Боровик, добавив, что место происшествия, возможно, было поражено тремя ракетами.
РФ атаковала Киевщину — последние новости
Напомним, днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области. Там прошла выставка вооружения.
Спасатели отметили, что в результате атаки РФ погибли 10 человек, еще десятки местных жителей получили травмы разной степени тяжести. Чрезвычайщикам удалось ликвидировать вспыхнувшие после удара пожары — огонь охватил три частных жилых дома и восемь автомобилей.
В Генштабе заявили, что обстрелянный комплекс в Киевской области не принадлежит Силам обороны.
А Юрий Игнат добавил, что в Киевской области удар пришелся на частный спорткомплекс, не связанный с ВСУ.
«По „Циркону“ я уже коллегам опровергал. Действительно, там были „Искандер“, пока информация есть об „Искандер-М“ и С-400. Ну, может быть, оба типа: и „Искандер-М“, и С-400. И по югу у нас две ракеты „Оникс“. Всего пять ракет. Вот собственно какими противник обстрелял Киевщину и Одесщину», — сообщил спикер.
В свою очередь, Министерство обороны РФ обнародовало циничное заявление по поводу воздушного удара по выставке оружия в Киевской области, пытаясь оправдать очередную атаку.