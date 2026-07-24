РФ убила работника польской компании во время удара по Киевщине: новые подробности

Последствия атаки РФ в Киевской области / © ГСЧС Украины

Реклама

Во время атаки РФ в Киевской области погиб работник польского оборонного предприятия. Удар пришелся по частному полигону во время выставки оружия, среди участников есть погибшие и раненые.

Об этом сообщило профильное издание Defence24 со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши.

По данным МИД Польши, погибший сотрудник компании не являлся гражданином этой страны. Все пострадавшие в результате атаки получили необходимую консульскую помощь, а польские дипломатические службы продолжают поддерживать связь с ранеными.

Реклама

Сообщается, что россияне направили атаку во время выставки Defense Demo Day & Defense Expo. на CSA Open Air в селе Капитановка Бучанского района. Там украинская ассоциация изготовителей беспилотных систем ARMADA организовала презентацию современных технологий для оборонного сектора. К мероприятию собрались представители оборонной промышленности, военные и специалисты технологических компаний.

Сам факт атаки официально подтвердили украинские власти и Совет производителей оборонной промышленности Украины. Удар по гражданско-военному объекту вызвал острую дискуссию по соблюдению процедур безопасности во время войны. Главная критика касается публичного анонсирования и открытого продвижения события в социальных сетях в условиях постоянной угрозы вражеских обстрелов.

Основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик предположил, что враг мог выпустить по локации несколько ракет благодаря публичности мероприятия.

«Мероприятие широко рекламировалось в социальных сетях, что могло бы облегчить российским разведывательным службам определение места и времени мероприятия», — заявил Валерий Боровик, добавив, что место происшествия, возможно, было поражено тремя ракетами.

Реклама

РФ атаковала Киевщину — последние новости

Напомним, днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области. Там прошла выставка вооружения.

Спасатели отметили, что в результате атаки РФ погибли 10 человек, еще десятки местных жителей получили травмы разной степени тяжести. Чрезвычайщикам удалось ликвидировать вспыхнувшие после удара пожары — огонь охватил три частных жилых дома и восемь автомобилей.

В Генштабе заявили, что обстрелянный комплекс в Киевской области не принадлежит Силам обороны.

А Юрий Игнат добавил, что в Киевской области удар пришелся на частный спорткомплекс, не связанный с ВСУ.

Реклама

«По „Циркону“ я уже коллегам опровергал. Действительно, там были „Искандер“, пока информация есть об „Искандер-М“ и С-400. Ну, может быть, оба типа: и „Искандер-М“, и С-400. И по югу у нас две ракеты „Оникс“. Всего пять ракет. Вот собственно какими противник обстрелял Киевщину и Одесщину», — сообщил спикер.

В свою очередь, Министерство обороны РФ обнародовало циничное заявление по поводу воздушного удара по выставке оружия в Киевской области, пытаясь оправдать очередную атаку.

Новости партнеров