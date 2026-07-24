"Это не полигон": Игнат раскрыл подробности удара по Киевщине

Юрий Игнат

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Российские войска выпустили пять ракет разных типов по Киевщине и Одесщине. В Киевской области удар пришелся на частный спорткомплекс, не связанный с ВСУ.

Об этом в эфире «День.LIVE» сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Чем и куда ударили россияне 24 июля?

По его словам, россияне применили баллистическое вооружение и крылатые ракеты.

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«По „Циркону“ я уже коллегам опровергал. Действительно, там были „Искандер“, пока информация есть об „Искандер-М“ и С-400. Ну, может быть, оба типа: и „Искандер-М“, и С-400. И по югу у нас две ракеты „Оникс“. Всего пять ракет. Вот собственно, какими противник обстрелял Киевщину и Одесщину», — сообщил спикер.

Юрий Игнат отметил, что Силам противовоздушной обороны удалось сбить одну из ракет «Искандер», а две ракеты «Оникс» на юге не достигли своих целей и не нанесли ущерба. Однако в Киевской области зафиксировано попадание двух ракет, в результате чего погибли и большое количество раненых.

Представитель Воздушных сил выразил соболезнования погибшим и раненым. Он вновь напомнил о важности безопасности при баллистических угрозах и призвал ответственно планировать какие-либо события. Также Игнат возразил слухи об ударе по военному объекту, уточнив, что это был гражданский комплекс.

«О слове „полигон“ — сразу ассоциируется с военными. Конечно, это не полигон, это спортивный комплекс. Он частный. Он к военным отношениям нет. Вот то, что там проводилось, уже будут разбирать, каким образом это все произошло. Но это не полигон, сразу скажу, что к Вооруженным силам нет отношения», — заверил Игнат.

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Пока детали проведения мероприятия и действия его организаторов изучают правоохранительные органы.

Атака РФ в Киевской области — последние новости

Напомним, днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области. Там проходила выставка оружия. По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли, около 100 ранены.

Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях баллистического удара по Киевщине. По его словам, спасательная операция еще продолжается. Какой именно объект очутился под ударом, глава государства не уточнил.

В Генштабе заявили, что обстрелянный комплекс в Киевской области не принадлежит Силам обороны.

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