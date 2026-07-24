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"Это не полигон": Игнат раскрыл подробности удара по Киевщине
Юрий Игнат поставил точку в слухах об ударе по «полигону» в Киевской области.
Российские войска выпустили пять ракет разных типов по Киевщине и Одесщине. В Киевской области удар пришелся на частный спорткомплекс, не связанный с ВСУ.
Об этом в эфире «День.LIVE» сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
Чем и куда ударили россияне 24 июля?
По его словам, россияне применили баллистическое вооружение и крылатые ракеты.
«По „Циркону“ я уже коллегам опровергал. Действительно, там были „Искандер“, пока информация есть об „Искандер-М“ и С-400. Ну, может быть, оба типа: и „Искандер-М“, и С-400. И по югу у нас две ракеты „Оникс“. Всего пять ракет. Вот собственно, какими противник обстрелял Киевщину и Одесщину», — сообщил спикер.
Юрий Игнат отметил, что Силам противовоздушной обороны удалось сбить одну из ракет «Искандер», а две ракеты «Оникс» на юге не достигли своих целей и не нанесли ущерба. Однако в Киевской области зафиксировано попадание двух ракет, в результате чего погибли и большое количество раненых.
Представитель Воздушных сил выразил соболезнования погибшим и раненым. Он вновь напомнил о важности безопасности при баллистических угрозах и призвал ответственно планировать какие-либо события. Также Игнат возразил слухи об ударе по военному объекту, уточнив, что это был гражданский комплекс.
«О слове „полигон“ — сразу ассоциируется с военными. Конечно, это не полигон, это спортивный комплекс. Он частный. Он к военным отношениям нет. Вот то, что там проводилось, уже будут разбирать, каким образом это все произошло. Но это не полигон, сразу скажу, что к Вооруженным силам нет отношения», — заверил Игнат.
Пока детали проведения мероприятия и действия его организаторов изучают правоохранительные органы.
Атака РФ в Киевской области — последние новости
Напомним, днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области. Там проходила выставка оружия. По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли, около 100 ранены.
Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях баллистического удара по Киевщине. По его словам, спасательная операция еще продолжается. Какой именно объект очутился под ударом, глава государства не уточнил.
В Генштабе заявили, что обстрелянный комплекс в Киевской области не принадлежит Силам обороны.