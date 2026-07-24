Атака РФ. / © Владимир Зеленский

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В среду 24 июля Россия ударила ракетами по Киевской области. Погибли по меньшей мере шесть человек. Десятки травмированных. На месте прилетов продолжается спасательная операция.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас идет спасательная операция после удара российских ракет. Продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей. На месте работают все необходимые службы», — подчеркнул глава государства.

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Президент подчеркнул, что Россия продолжает целенаправленно атаковать мирное население, полностью игнорируя как международное право, так и базовые ценности человека. В то же время глава государства добавил, что от решений международных партнеров напрямую зависит защита жизней украинцев.

«Важно, чтобы партнеры полностью отдавали себе отчет: от них также зависит защита жизни. Ракеты для Patriot — это приоритет номер один», — подчеркнул президент.

Как сообщалось, в среду на столицу запустили ракеты. Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете нескольких скоростных целей. В Киеве были слышны сильные взрывы.

Стало известно, что РФ ударила по полигону во время выставки вооружения, которая проходила в Киевской области. По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона. На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы.

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