Удар по полигону под Киевом: анонс о выставке оружия был в Сети

© Associated Press

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Российские войска нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка оборонной продукции.

Следует отметить, что объявление о проведении выставки вооружения на открытом полигоне находилось в свободном доступе в Интернете.

В свою очередь Сергей Стерненко акцентировал, что у россиян работает не только аэроразведка.

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«У россиян прекрасно работает не только аэроразведка. Они имеют возможность делать спутниковые снимки нашей территории, они имеют многочисленную агентуру и ЧИТАЮТ СОЦСЕТИ и чаты. Организовывать массовые милитарные мероприятия в зоне поражения баллистики под открытым небом = помочь россиянам убить людей. Нет слов», — добавил он.

Что известно об ударе — последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о шести погибших и десятках пострадавших в результате российского удара баллистикой по Киевской области в пятницу, 24 июля.

В сообщении Зеленского говорится, что спасательная операция продолжается.

«По состоянию на данный момент известно о десятках пострадавших. Известно также, что, к сожалению, шесть человек погибли. Мои соболезнования родным и близким», — написал президент и добавил, что выясняются все обстоятельства трагедии.

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Зеленский не уточнил, куда попали российские баллистические ракеты.

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и военный Валерий Боровик ранее заявлял, что российские войска нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка оборонной продукции. В результате атаки погибли и разрушения.

Сообщается, что на выставке был, в частности, советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

Впоследствии Украинский совет оружейников подтвердил удар по выставке, где находились представители оборонной индустрии, и заявил, что не был организатором мероприятия.

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Около 11:30 Воздушные силы ВСУ предупредили о баллистических ракетах курсом на Киев, в столице прозвучала серия взрывов, сообщалось о работе ПВО.

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