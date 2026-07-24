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Удар по полигону под Киевом: анонс о выставке оружия был в Сети
Россияне могли легко узнать о проведении мероприятия в Интернете.
Российские войска нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка оборонной продукции.
Следует отметить, что объявление о проведении выставки вооружения на открытом полигоне находилось в свободном доступе в Интернете.
В свою очередь Сергей Стерненко акцентировал, что у россиян работает не только аэроразведка.
«У россиян прекрасно работает не только аэроразведка. Они имеют возможность делать спутниковые снимки нашей территории, они имеют многочисленную агентуру и ЧИТАЮТ СОЦСЕТИ и чаты. Организовывать массовые милитарные мероприятия в зоне поражения баллистики под открытым небом = помочь россиянам убить людей. Нет слов», — добавил он.
Что известно об ударе — последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о шести погибших и десятках пострадавших в результате российского удара баллистикой по Киевской области в пятницу, 24 июля.
В сообщении Зеленского говорится, что спасательная операция продолжается.
«По состоянию на данный момент известно о десятках пострадавших. Известно также, что, к сожалению, шесть человек погибли. Мои соболезнования родным и близким», — написал президент и добавил, что выясняются все обстоятельства трагедии.
Зеленский не уточнил, куда попали российские баллистические ракеты.
Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и военный Валерий Боровик ранее заявлял, что российские войска нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка оборонной продукции. В результате атаки погибли и разрушения.
Сообщается, что на выставке был, в частности, советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).
Впоследствии Украинский совет оружейников подтвердил удар по выставке, где находились представители оборонной индустрии, и заявил, что не был организатором мероприятия.
Около 11:30 Воздушные силы ВСУ предупредили о баллистических ракетах курсом на Киев, в столице прозвучала серия взрывов, сообщалось о работе ПВО.