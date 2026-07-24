От 5 тысяч долларов за выступление: Елена Тополя раскрыла суммы своих гонораров и ежемесячных расходов

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Елена Тополя впервые откровенно рассказала, сколько зарабатывает на музыке, какую сумму получает за частные выступления и какие расходы у нее ежемесячно.

Артистка не стала скрывать финансовые подробности и поделилась цифрами, которые обычно остаются за пределами публичного пространства. Она пояснила, что доход музыкантов далеко не всегда соответствует популярности песен. По словам певицы, значительную роль играют условия сотрудничества с лейблом, а также инвестиции в создание и продвижение релизов. Именно поэтому даже успешный трек не гарантирует мгновенной большой прибыли. Своими соображениями певица поделилась в интервью Алине Доротюк.

«Я получаю около 43 процентов. Это неплохо, но не так, как хотелось бы. Все зависит от того, как пойдет песня. Каждый релиз требует огромных вложений. И не всегда есть такие ресурсы», — пояснила Елена Тополя.

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Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

В то же время певица вспомнила один из своих самых успешных хитов — «Хочешь», записанный совместно с DIBROVA. Композиция уже набрала более 44 миллионов прослушиваний, а прибыль от неё, как отметила артистка, партнёры делят поровну. Отвечая на вопрос о доходах от этого трека, она предположила, что ее доля уже превысила 20 тысяч долларов. Кроме того, певица впервые озвучила стартовую стоимость своих корпоративных выступлений и призналась, какую сумму тратит на жизнь.

«Минимум от 5 тысяч долларов. Цена зависит от продолжительности выступления, от количества музыкантов, от бэклайна, от райдера, от того, где и куда нужно ехать, сколько дней там находиться», — рассказала артистка.

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Кроме того, Елена Тополя рассказала, что даже в месяцы без чрезвычайных расходов её личный бюджет остаётся немалым. По словам певицы, только на собственные базовые нужды она тратит не менее шести тысяч долларов в месяц.

Напомним, недавно Елена Тополя впервые намекнула, когда начал рушиться её брак с Тарасом.

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