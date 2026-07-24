19 тысяч ремонтов без отключения света: ДТЭК развивает технологию ремонтов для поддержания надежности сетей

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Операторы систем распределения ДТЭК Сети продолжают непрерывно применять технологию выполнения работ без отключения электроэнергии. В первом полугодии 2026 года энергетики выполнили 18,7 тысячи таких работ на распределительных воздушных линиях. Это составляет 59,7% всех работ на воздушных линиях 0,4 кВ», — говорится в нем.

Технология позволяет ремонтировать и обслуживать сети без обесточивания клиентов. Для этого энергетики используют специальную защитную одежду, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент и другое специализированное оборудование, а работы выполняются по строгим стандартам безопасности.

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В частности, в течение первого полугодия такие ремонты производились в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Без отключения электроэнергии энергетик заменяли изоляторы и арматуру, устраняли повреждения проводов, обрезали ветки вблизи линий электропередачи и выполняли другие плановые работы.

«Несмотря на то, что полномасштабная война продолжается уже пятый год и все ресурсы сосредоточены на возобновлении сетей после вражеских атак, мы продолжаем развивать технологию, позволяющую выполнять ремонты без отключения клиентов от электроснабжения, — сейчас это 59,7% всех работ на воздушных линиях 0,4 кВ. Мы стремимся сделать такие работы привычной практикой там, где это технически возможно и безопасно для энергетиков», — отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

В ДТЭК добавили, что ремонты без отключения электроэнергии выполняются на линиях низкого напряжения, которые обеспечивают электроснабжение жилых домов. На сетях высшего напряжения применение этой технологии часто ограничено требованиями безопасности.

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