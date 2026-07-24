Евгений Клопотенко после свадьбы оказался в неловком положении перед женой из-за серьезной романтической ошибки

Свадьба Евгения Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что уже через месяц после свадьбы допустил романтическую ошибку, а также рассказал, какие семейные традиции они с женой Екатериной только начинают создавать.

Прошел всего месяц с тех пор, как шеф-повар женился. По его словам, супруги пока только привыкают к новому этапу жизни. Из-за насыщенного графика им пока не удалось выработать много собственных традиций. Постоянные съемки, командировки и рабочие дела оставляют мало времени для совместного досуга. Впрочем, несколько особых привычек у пары уже появились. И одна история стала для Клопотенко настоящим уроком.

«Они только формируются! Мы не успеваем жить: то съемки, то командировки, то еще что-то, поэтому не бывает такого дня, чтобы сесть и поговорить об этом. Очень мало времени друг на друга. Но то, что у нас уже есть из традиций, — это 100% еда. Ещё играть в бадминтон, встречаться и готовить с друзьями! Это пока что основное. Мы женаты не так давно, а я уже успел кое-что упустить!» — признается Евгений в шоу «Кто сверху?».

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Евгений Клопотенко с женой / © instagram.com/klopotenko

Как оказалось, телеведущий забыл поздравить жену с первой маленькой семейной годовщиной после свадьбы. Екатерина напомнила мужу, что прошел ровно месяц со дня их свадьбы. После этого влюбленные договорились регулярно отмечать сразу две важные для них даты, чтобы больше не повторять таких забавных ситуаций.

«Жена сказала, что прошел месяц со дня свадьбы, а я её не поздравил. Так что теперь у нас появилась ещё одна важная дата: каждый месяц мы поздравляем друг друга 12-го числа, то есть в день свадьбы, и 24-го, когда познакомились. То есть каждые полмесяца я должен что-то придумывать».

В ходе беседы Клопотенко также напомнил, что саму свадьбу они сознательно организовали в украинском стиле. Гости пришли в вышиванках, а молодожёны отказались от привычных свадебных клише в пользу древних обрядов, народных танцев и традиционного возгласа «Слава молодым!».

Напомним, недавно Евгений Клопотенко рассказал, чем угощал гостей на свадьбе и каких традиций придерживался.

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