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- Школа стиля
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Манифест женской силы: украинский бренд представил капсулу с символическими принтами
Лицом кампании стала Оксана Мушинская, которая уже 13 лет живет с алопецией и вдохновляет других принимать себя такими, какие они есть.
Украинский бренд GEPUR представил новую концептуальную капсулу «Код женщины». Она стала продолжением линейки коллекций с принтами «Независимая», «Душа», «Тело» и Pearl Shine.
Главной темой нового релиза стала женская нежность, которую авторы коллекции предлагают воспринимать не как слабость, а как силу. Одежда в капсульной коллекции становится способом рассказать о принятии себя, внутренней силе и праве женщины оставаться настоящей на каждом этапе своей жизни.
Лицом кампании стала Оксана Мушинская, которая на протяжении 13 лет живет с алопецией. Ее участие поддержало главную идею капсулы: красота не ограничивается устоявшимися внешними стандартами, а начинается с принятия себя и смелости демонстрировать собственную индивидуальность.
В коллекцию вошли платья, корсеты, юбки, топы, шорты, леггинсы, боди, лонгсливы и комбинезоны. Вещи представлены в молочном и розовом цветах, которые создают нежную и светлую палитру.
При создании моделей использовались эластичные материалы — стрейч-сетка, ткань «масло» и сетка. Они позволяют вещам облегать тело, оставаясь при этом удобными в повседневной носке.
Главным акцентом коллекции стал авторский принт с фазами Луны, солнцем, открытым сердцем и мечом, увитым цветами. Эти символы рассказывают о женской цикличности, способности к трансформации, доверии к собственной интуиции и умении защищать свое «Я».
«Код женщины» — это история о простом искусстве быть собой и о нежности, которую можно носить как проявление внутренней силы.