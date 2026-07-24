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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
201
Время на прочтение
1 мин

В розовом платье, с пышной шевелюрой и ярким макияжем: первая леди Камеруна привлекла внимание на финале ЧМ-2026

 Шанталь Бийя продемонстрировала эффектный образ в своей любимой максималистской эстетике.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Шанталь Бийя

Шанталь Бийя / © Getty Images

Первая леди Камеруна Шанталь Бийя посетила финальный матч Чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины, который недавно состоялся на стадионе «Нью-Йорк Нью-Джерси» в Ист-Ратерфорде.

Для спортивного мероприятия 55-летняя женщина выбрала ярко-розовое платье с нежным цветочным принтом и атласным блеском. Наряд имел приталенный силуэт, фигурное декольте и длинные рукава с рюшами-манжетами.

Шанталь Бийя / © Getty Images

Шанталь Бийя / © Getty Images

Вырез и манжеты платья украшали ряды серебристых стразов и декоративный камень, который эффектно сверкал на солнце. На груди также были небольшие пуговицы.

Особое внимание привлекала фирменная пышная прическа Шанталь. Ее густые волосы медово-рыжего оттенка были уложены мелкими локонами и обрамляли лицо.

В насыщенном макияже Бийя сделала акцент на глазах с помощью черных теней, широких стрелок и густых пышных ресниц. Она также нанесла розовые румяна и яркую малиновую помаду. Образ получился насыщенным, экстравагантным и вполне в стиле первой леди Камеруна.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
201
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