Маніфест жіночої сили: український бренд презентував капсулу з символічними принтами

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Український бренд GEPUR презентував нову концептуальну капсулу «Код жінки». Вона продовжила лінійку принтованих колекцій «Незалежна», «Душа», «Тіло» і Pearl Shine.

Головною темою нового релізу стала жіноча ніжність, яку автори колекції пропонують сприймати не як слабкість, а як силу. Одяг у капсулі перетворюється на спосіб розповісти про прийняття себе, внутрішню опору та право жінки залишатися справжньою на кожному етапі свого життя.

Обличчям кампейну стала Оксана Мушинська, яка протягом 13 років живе з алопецією. Її участь підтримала головну ідею капсули: краса не обмежується усталеними зовнішніми стандартами, а починається з прийняття себе та сміливості демонструвати власну індивідуальність.

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До колекції увійшли сукні, корсети, спідниці, топи, шорти, легінси, боді, лонгсліви і комбінезони. Речі представлені у молочному й рожевому кольорах, які формують ніжну та світлу палітру.

Для створення моделей використали еластичні матеріали — стрейч-сітку, тканину «масло» та сітку. Вони допомагають речам прилягати до тіла, водночас залишаючись комфортними у повсякденному носінні.

Головним акцентом капсули став авторський принт із фазами Місяця, сонцем, відкритим серцем і мечем, оповитим квітами. Ці символи розповідають про жіночу циклічність, здатність до трансформації, довіру до власної інтуїції та вміння захищати своє «Я».

«Код жінки» — це історія про просте мистецтво бути собою та про ніжність, яку можна носити як прояв внутрішньої сили.

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