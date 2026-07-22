У білосніжному тенісному образі: мама Марти Костюк стала обличчям колекції українського бренду

Талина Бейко

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Тренерка і мама української тенісистки Марти Костюк, яка є 11-ю ракеткою світу, — Талина Бейко — стала обличчям дебютної тенісної капсули українського бренду LONA PRIST.

Ця колекція стала знаковою для бренду, адже до неї вперше увійшов одяг. Так бренд презентував цілісні образи, які можна носити і на тенісному корті, і поза ним.

«Для нас велика честь працювати з Талиною Бейко — людиною, яка понад 30 років виховує українських тенісистів, попри всі виклики, і демонструє приклад сучасної української жінки — активної, незламної і тої, яка надихає. Вона передає свої знання і досвід молоді, що співзвучно з цінностями бренду — ми створюємо речі, які хочеться передавати далі», — розповіла засновниця бренду Альона Пріст.

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До капсули увійшли три моделі сумок, дизайн яких відсилає до тенісної атрибутики. Це сумка-м’яч, модель у вигляді тенісної ракетки і місткий шкіряний шопер, що нагадує чохол для ракеток.

Лінійка одягу складається з асиметричної спідниці, футболки-поло вільного крою, пов’язки на голову, напульсників і шкарпеток. Всі речі виконані у білому кольорі й натхнені естетикою Вімблдону — найстарішого тенісного турніру у світі, який уперше провели 1877 року.

«Для мене теніс — це дуже стильний вид спорту, він спонукає тебе гарно одягатися, а це дисциплінує. А квінтесенція цієї естетики — це, звісно, Вімблдон. Ти навіть на тренування там не можеш прийти в чорному — тільки білий колір», — сказала Талина Бейко.

Разом з Талиною у зніманні взяла участь її молодша донька Зоряна. У відео, створеному до запуску капсули, вони розповіли про роль тенісу у своєму житті, виховання чемпіонів і особливу модну естетику цього виду спорту.

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