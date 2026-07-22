Ігор Скибюк фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

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Новим очільником Генерального штабу став генерал-майор Ігор Скибюк.



Про це повідомив Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що новий очільник Генштабу та головком ЗСУ пліч-о-пліч захищали Україну.



«Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено. Так само разом визначили, як в подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави», — зазначив Зеленський.

Ігор Скибюк — що про нього відомо

Народився Ігор Скибюк 10 жовтня 1976 року в місті Конотоп, що на Сумщині. Від 1998 року почав службу в 80-й Галицькій десантно-штурмовій бригаді на посаді командира взводу.

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2016 року Ігор Скибюк був командувачем українських частин у міжнародних навчаннях «Кленова арка-2016».

2014 року був поранений, але після лікування повернувся до своїх обов’язків.

2022 року очолював оборону Києва від російських військ.

2023 року він став очільником штабу — заступник командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

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11 лютого 2024 року президент призначив його командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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