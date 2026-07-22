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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
2 хв

У білому купальнику та капелюсі: 93-річна Джоан Коллінз показала, як релаксувала у басейні в Сен-Тропе

Легендарна зірка серіалу «Династія» насолоджується літньою відпусткою на Лазуровому узбережжі разом із родиною та друзями.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Джоан Коллінз опублікувала в Instagram серію світлин з відпочинку в Сен-Тропе. 93-річна зірка проводить час на своїй віллі на півдні Франції, куди запросила родину та друзів.

«Цей липень — один із найспекотніших місяців у Сен-Тропе, але попри це ми чудово проводимо час», — написала вона під світлинами.

Знаменитість показала, як релаксувала в басейні. На ній був білий купальник, солом’яний широкополий капелюх, сонцезахисні окуляри, діамантові сережки та золотий ланцюжок з підвіскою.

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

На одному з фото акторка позувала в білій мінісукні з драпуванням і галтером. Вбрання вона доповнила перловим намистом із великим темним кулоном, елегантними сережками та браслетами. Джоан зробила свою фірмову об’ємну укладку і макіяж із рожевою помадою.

Елісон Папворт і Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Елісон Папворт і Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Поруч із нею сиділа 71-річна Елісон Папворт — колишня дівчина Бонда, яка знімалася у фільмах «Тільки для твоїх очей» і «Восьминіжка». На ній було вбрання з леопардовим принтом і золоті прикраси.

Джоан також продемонструвала ще один елегантний образ — білу сукню з відкритими плечима і розрізом на спідниці від дизайнера Марка Зуніно. Лук вона доповнила білою накидкою з фіолетовим квітковим принтом і рюшами.

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

До своїх літніх образів Коллінз добирала великі сонцезахисні окуляри, капелюхи, яскраві сережки та масивні намиста. Навіть під час відпочинку вона не зраджує свого фірмового стилю і має розкішний вигляд.

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

На групових фотографіях акторка також показала друзів і членів родини, які приєдналися до неї на відпочинку. Віллою у Сен-Тропе акторка володіє разом із чоловіком Персі Гібсоном, з яким перебуває у шлюбі від 2002 року.

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз

Нагадаємо, Джоан Коллінз у золотій блузці з лелітками та колготах у сітку отримала нагороду на церемонії.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
355
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