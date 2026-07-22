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- Шоу-бізнес
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У білому купальнику та капелюсі: 93-річна Джоан Коллінз показала, як релаксувала у басейні в Сен-Тропе
Легендарна зірка серіалу «Династія» насолоджується літньою відпусткою на Лазуровому узбережжі разом із родиною та друзями.
Джоан Коллінз опублікувала в Instagram серію світлин з відпочинку в Сен-Тропе. 93-річна зірка проводить час на своїй віллі на півдні Франції, куди запросила родину та друзів.
«Цей липень — один із найспекотніших місяців у Сен-Тропе, але попри це ми чудово проводимо час», — написала вона під світлинами.
Знаменитість показала, як релаксувала в басейні. На ній був білий купальник, солом’яний широкополий капелюх, сонцезахисні окуляри, діамантові сережки та золотий ланцюжок з підвіскою.
На одному з фото акторка позувала в білій мінісукні з драпуванням і галтером. Вбрання вона доповнила перловим намистом із великим темним кулоном, елегантними сережками та браслетами. Джоан зробила свою фірмову об’ємну укладку і макіяж із рожевою помадою.
Поруч із нею сиділа 71-річна Елісон Папворт — колишня дівчина Бонда, яка знімалася у фільмах «Тільки для твоїх очей» і «Восьминіжка». На ній було вбрання з леопардовим принтом і золоті прикраси.
Джоан також продемонструвала ще один елегантний образ — білу сукню з відкритими плечима і розрізом на спідниці від дизайнера Марка Зуніно. Лук вона доповнила білою накидкою з фіолетовим квітковим принтом і рюшами.
До своїх літніх образів Коллінз добирала великі сонцезахисні окуляри, капелюхи, яскраві сережки та масивні намиста. Навіть під час відпочинку вона не зраджує свого фірмового стилю і має розкішний вигляд.
На групових фотографіях акторка також показала друзів і членів родини, які приєдналися до неї на відпочинку. Віллою у Сен-Тропе акторка володіє разом із чоловіком Персі Гібсоном, з яким перебуває у шлюбі від 2002 року.
Нагадаємо, Джоан Коллінз у золотій блузці з лелітками та колготах у сітку отримала нагороду на церемонії.