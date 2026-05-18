У перлах і яскравій сукні з принтом: 92-річна Джоан Коллінз на заході в Каннах

Джоан Коллінз у межах Каннського кінофестивалю відвідала захід, присвячений фільму «Моя герцогиня».

Для такої події акторка обрала яскраву синьо-білу сукню міді з принтом і рукавами-накидкою, яку вона скомбінувала з білими слінгбеками з чорними носками на танкетці від Chanel.

У Коллінз була її фірмова об’ємна зачіска з локонами, насичений макіяж з помадою ягідного відтінку, пудровими тінями і чорним олівцем на очах. Вуха вона прикрасила золотими сережками з перлами, шию — масивним перлинним намистом, а руки — широким браслетом із перлинами та вишуканими каблучками з діамантами й перлинами. У руці вона тримала чорні сонцезахисні окуляри з золотими деталями.

Нагадаємо, Джоан Коллінз на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю приголомшлила виглядом в елегантній білій сукні максі від Stephane Rolland з оголеними плечима.

