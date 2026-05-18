ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Була як лебідь: Сальма Гаєк одягла білосніжну сукню, що повністю зроблена з пір’я

Акторка традиційно прийшла на гламурний світський захід на Лазуровому узбережжі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Сальма Гаєк

Сальма Гаєк / © Getty Images

У межах 79-го Каннського кінофестивалю, який традиційно проводиться на Лазуровому узбережжі, відбулася світська вечеря Women In Motion, організована компанією Kering. Мета заходу — відзначити і підтримати жінок, які присвятили своє життя кінематографу. Вже традиційно подію відвідала акторка Сальма Гаєк.

Вона часто підтримує бренди, які входять у склад Kering — Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, адже власник цієї компанії її чоловік — мільярдер Франсуа-Анрі Піно. Цього разі акторка зупинила свій вибір на білосніжній сукні, що є витвором мистецтва від Gucci, адже вона була повністю зроблена з пір’я.

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

У вбрання була довга спідниця, приталений силует, що підкреслював фігуру, а також у вбрання була лише одна бретелька, що мала об’ємний дизайн. Сальма доповнила сукню високою зачіскою, ніжним макіяжем та розкішними коштовностями з діамантами і смарагдами. Зачіска акторки була лакінічно, але високою і акторка знову не приховувала сивину.

Нагадаємо, акторка не боїться сріблястих пасом у волоссі і демонструє сивину вже деякий час, а також і те, що не збирається маскувати її. Сальма раніше відверто говорила про своє ставлення до цього. «Я маю кращий вигляд зі здоровим сивим волоссям», — сказала вона в інтерв’ю для Allure і додала, що її волосся «не любить фарбування».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie