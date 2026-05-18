Була як лебідь: Сальма Гаєк одягла білосніжну сукню, що повністю зроблена з пір’я

Сальма Гаєк / © Getty Images

У межах 79-го Каннського кінофестивалю, який традиційно проводиться на Лазуровому узбережжі, відбулася світська вечеря Women In Motion, організована компанією Kering. Мета заходу — відзначити і підтримати жінок, які присвятили своє життя кінематографу. Вже традиційно подію відвідала акторка Сальма Гаєк.

Вона часто підтримує бренди, які входять у склад Kering — Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, адже власник цієї компанії її чоловік — мільярдер Франсуа-Анрі Піно. Цього разі акторка зупинила свій вибір на білосніжній сукні, що є витвором мистецтва від Gucci, адже вона була повністю зроблена з пір’я.

У вбрання була довга спідниця, приталений силует, що підкреслював фігуру, а також у вбрання була лише одна бретелька, що мала об’ємний дизайн. Сальма доповнила сукню високою зачіскою, ніжним макіяжем та розкішними коштовностями з діамантами і смарагдами. Зачіска акторки була лакінічно, але високою і акторка знову не приховувала сивину.

Нагадаємо, акторка не боїться сріблястих пасом у волоссі і демонструє сивину вже деякий час, а також і те, що не збирається маскувати її. Сальма раніше відверто говорила про своє ставлення до цього. «Я маю кращий вигляд зі здоровим сивим волоссям», — сказала вона в інтерв’ю для Allure і додала, що її волосся «не любить фарбування».

