РФ вдарила ракетами по житловому кварталу: багато поранених - усі деталі

Атака на Дніпро вночі 18 травня. / © Олександр Ганжа

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 18 травня армія РФ вдарила ракетами по Дніпрі. У місті сталася серія потужних вибухів. Під прицілом опинилися житлові квартали обласного центру.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Масштабна повітряна тривога розпочалася у місті ще напередодні звечора і близько опівночі сталися перші вибухи, які повторювалися упродовж ночі - аж до самісінького ранку.

В ОВА повідомили, що протягом вечора та ночі РФ атакувала Дніпропетровську область ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Що відомо про атаку

Війська РФ ударили по Дніпру ракетами. Одне з влучань сталося по житловому кварталу. У місті виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, релігійна установа, виш, підприємство, автомобілі.

Війська РФ ударили по Дніпру ракетами. / © Олександр Ганжа

Атака на Дніпро - що відомо про потерпілих

За даними влади, станом на 07:00 відомо, що поранення отримали 18 осіб. Серед них - 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні.

Окрім того, вісім людей шпиталізували Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Як повідомлялося, у Дніпрі пролунали вибухи під час атаки “Шахедів” близько опівночі. Через цю атаку росіян сталася пожежа на даху багатоповерхівки.

