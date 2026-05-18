ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1863
Час на прочитання
1 хв

Потужна атака ворога на Одесу та Дніпро: головні новини ночі 18 травня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Російська атака на Дніпро

Російська атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 травня 2026 року:

  • У Дніпрі пролунали потужні вибухи під час ракетної атаки росіян Читати далі –>

  • Російські дрони атакували Одесу вночі: є постраждалі Читати далі –>

  • У Дніпрі вже дев’ятеро поранених після російської атаки: серед постраждалих — 10-річний хлопчик Читати далі –>

  • У Дніпрі після російської атаки палав дах 24-поверхового будинку (відео) Читати далі –>

  • В Одесі після атаки РФ пошкоджені десятки будинків (фото) Читати далі –>

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1863
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie