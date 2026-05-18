ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1440
Час на прочитання
1 хв

Росія вночі атакувала Україну: де пролунали вибухи

Ворог застосовує ударні безпілотники та ракети

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Атака на Дніпро

Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

У ніч проти 18 травня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Зокрема, вибухи пролунали у таких містах:

  • Дніпро

  • Запоріжжя

  • Кам'янське (Дніпропетровщина)

  • Охтирка (Сумщина)

  • Суми

  • Синельникове

  • Самарівський р-н (Дніпропетровщина)

  • Передмістя Харкова

  • Богодухівський р-н (Хaркiвщина

  • Світловодськ (Кіровoградщина)

  • Кременчук (Полтавщина)

  • Одеса

  • Кропивницький/р-н

  • Новгород-Сіверський р-н (Чернiгівщина)

  • Умань (Черкащина)

  • Кропивницький

  • Старокостянтинів

  • Околиці Старокостянтинова

  • Рівне

Нагадаємо, що у Дніпрі вже дев’ятеро поранених після російської атаки: серед постраждалих — 10-річний хлопчик

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1440
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie