Росія вночі атакувала Україну: де пролунали вибухи
Ворог застосовує ударні безпілотники та ракети
У ніч проти 18 травня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Зокрема, вибухи пролунали у таких містах:
Дніпро
Запоріжжя
Кам'янське (Дніпропетровщина)
Охтирка (Сумщина)
Суми
Синельникове
Самарівський р-н (Дніпропетровщина)
Передмістя Харкова
Богодухівський р-н (Хaркiвщина
Світловодськ (Кіровoградщина)
Кременчук (Полтавщина)
Одеса
Кропивницький/р-н
Новгород-Сіверський р-н (Чернiгівщина)
Умань (Черкащина)
Кропивницький
Старокостянтинів
Околиці Старокостянтинова
Рівне
Нагадаємо, що у Дніпрі вже дев’ятеро поранених після російської атаки: серед постраждалих — 10-річний хлопчик