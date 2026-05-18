Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы
Враг применяет ударные беспилотники и ракеты
В ночь на 18 мая 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
В частности, взрывы прогремели в таких городах:
Днепр
Запорожье
Каменское (Днепропетровщина)
Ахтырка (Сумщина)
Сумы
Синельниково
Самаровский р-н (Днепропетровщина)
Пригород Харькова
Богодуховский р-н (Харьковщина)
Светловодск (Кировоградщина)
Кременчуг (Полтавщина)
Одесса
Кропивницкий/р-н
Новгород-Северский р-н (Черниговщина)
Умань (Черкасщина)
Кропивницкий
Староконстантинов
Окрестности Староконстантинова
Ровно
Напомним, что в Днепре уже девять раненых после российской атаки : среди пострадавших — 10-летний мальчик