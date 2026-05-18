Украина
783
1 мин

Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы

Враг применяет ударные беспилотники и ракеты

Елена Кузьмич
Атака на Днепр

В ночь на 18 мая 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

В частности, взрывы прогремели в таких городах:

  • Днепр

  • Запорожье

  • Каменское (Днепропетровщина)

  • Ахтырка (Сумщина)

  • Сумы

  • Синельниково

  • Самаровский р-н (Днепропетровщина)

  • Пригород Харькова

  • Богодуховский р-н (Харьковщина)

  • Светловодск (Кировоградщина)

  • Кременчуг (Полтавщина)

  • Одесса

  • Кропивницкий/р-н

  • Новгород-Северский р-н (Черниговщина)

  • Умань (Черкасщина)

  • Кропивницкий

  • Староконстантинов

  • Окрестности Староконстантинова

  • Ровно

Напомним, что в Днепре уже девять раненых после российской атаки : среди пострадавших — 10-летний мальчик

