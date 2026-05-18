Магнитная буря 18 мая: какая ее мощность
Ожидается слабые геомагнитные условия.
В понедельник, 18 мая, ослабла солнечная активность. Магнитная буря опустилась до зеленого уровня – К-индекс 3.3.
Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.
Высокоскоростной поток солнечного ветра из корональной дыры, приведший к мощной геомагнитной активности, начал ослабевать. По предварительным данным, в течение нескольких дней магнитные бури не ожидаются.
Ученые отмечают, что прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляют каждые три часа.
