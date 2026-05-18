Опасное ненастье ударит по Украине с новой силой: синоптики предупредили, где будет худшее

В понедельник, 18 мая, в Украине будет снова бурлить неустойчивая погода — синоптики прогнозируют дожди, грозы и локально сильные осадки. Самая сложная ситуация будет в северных и центральных областей.

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что понедельник начнется достаточно теплой погодой. Температура воздуха днем будет составлять +20…+24 градуса, а теплее всего будет на Луганщине, Харьковщине и Сумщине — до +25 градусов.

В то же время, практически по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Без существенных осадков, по ее словам, останется только северо-восток страны. В Киеве прогнозируют дождь и возможную грозу, днем около +20 градусов.

По данным Украинского гидрометеорологического центра , ночью в северных областях местами пройдут дожди. Также грозы прогнозируют во многих регионах страны. Ночью и утром на востоке, юго-востоке, Закарпатье и Карпатах возможен туман.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +9…+14 градусов, днем +18…+23, а на востоке местами до +26 градусов.

Новый циклон: когда в Украину придет лето

Несмотря на разрушительные последствия, синоптики успокаивают: майские осадки критически важны для сельского хозяйства и пополнения запасов почвенной влаги.

Однако погода будет оставаться неустойчивой. Как пояснил синоптик Виталий Постригань в комментарии «Телеграфу», атмосфера перестраивается в летний режим. В начале новой рабочей недели над просторами Туранской низменности и Каспийским морем зародится новый циклонический вихрь, который принесет в Украину теплый, но влажный воздух.

Ожидается неустойчивая погода с периодическими ливнями и локальными грозами. Тем не менее, температурный фон уже будет напоминать лето: днем столбики термометров покажут 21-26 градусов тепла. Настоящее климатическое лето (когда среднесуточная температура стабильно превышает +15 градусов) в западных регионах должно окончательно установиться в период 25-30 мая.

Синоптик также напомнил, как уберечься во время грозы:

Избегайте открытых пространств, единичных деревьев и металлических конструкций;

Прячьтесь в капитальных зданиях или в автомобиле с плотно закрытыми окнами;

Дома выключите из розеток электроприборы и закройте окна, чтобы избежать сквозняков;

Немедленно выйдите из водоема, если непогода застала вас на пляже.

