Астрологический прогноз на 18 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день перехода количества в качество, когда можно увидеть первые «всходы» и — результаты своих усилий, как профессиональных, так и личных.
Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой. .
Счастливые камни дня: джеспилит, пирит, карнеол.
За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чаще всего трудно поддаются лечению, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: нужно включить в рацион острые пряности и специи.
Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду и огороде, главное — не лениться.
Магия и мистика дня: можно заготавливать снадобья из лечебных растений и трав.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают, насколько правильно — и результативно — человек использует данную ему от природы энергию.
Табу дня: под строжайшим запретом рассеянность и невнимательность — они могут привести к неприятным последствиям.
Цитата дня: «Особенно опасно смешивать алкоголь с одиночеством» (Уильям Фолкнер).
