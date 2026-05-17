Украину накрывает двойной удар стихии: синоптики забили тревогу из-за опасности в ряде областей

В Украине в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода: страну покроют кратковременные дожди, грозы, местами туманы и шквальный ветер. В то же время температура будет постепенно повышаться, а на востоке местами уже будет почти летнее тепло.

Погода в Украине

По словам синоптика Натальи Диденко, понедельник в Украине начнется достаточно теплой погодой. В большинстве областей температура воздуха будет составлять +20…+24 градуса. Чуть свежее будет на западе – около +18…+20 градусов. Теплее всего ожидается в Луганской, Харьковской и Сумской областях, где днем воздух прогреется до +22…+25 градусов.

В то же время почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами. Без существенных осадков, по прогнозу, может обойтись разве что северо-восток Украины. В Киеве в понедельник также ожидается дождь, возможна гроза, днем около +20 градусов.

"В дальнейшем температура воздуха повысится, грозовые дожди остаются хозяйничать - май такое любит", - отметила Диденко.

Украину накрывает циклон

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в интервью "Телеграфу" пояснил, что нестабильные атмосферные процессы принесут Украине ливни, молнии и постепенный переход к летнему температурному режиму.

По его словам, майские дожди имеют большое значение для сельского хозяйства, ведь пополняют запасы влаги в почве именно в период активного развития озимых культур.

“Майские дожди имеют особую ценность, ведь обеспечивают пополнение запасов почвенной влаги, особенно сейчас – в период интенсивного потребления озимыми культурами, что важно в формировании будущего урожая. Кроме того, обильные осадки играют существенную противопожарную роль, снижая риски возникновения и распространения лесных пожаров”, – пояснил Постригань.

Где ждать опасной погоды

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные дожди, а ночью в северных областях местами сильные осадки. Временами возможны грозы. В большинстве восточных областей, а также ночью на западе, осадков в основном не будет.

Погода в Украине. / © Укргидрометцентр

Ночью и утром на востоке, юго-востоке, Закарпатье и Карпатах местами ожидается туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет +9…+14 градусов, днем +18…+23, а на востоке страны — до +26 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области 18 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями. По области пройдет умеренный, ночью местами сильный дождь, местами гроза.

В столице ожидается кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью составит +12…+14 градусов, днем +19…+21.

Погода в Одессе

В Одесской области объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности. В течение суток 18 мая в области местами во время грозы ожидаются шквалы 15-18 м/с.

В Одесской области объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности. / © Укргидрометцентр

В Одессе также прогнозируется гроза и шквальный ветер 15–18 м/с. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура в городе ночью составит +12…+14 градусов, днем +19…+21. Температура морской воды – +13…+14 градусов.

Погода во Львове

Во Львовской области 18 мая погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-востока. Ночью и утром будет идти дождь.

Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Во Львове температура ночью будет +7…+9 градусов, днем +18…+20.

Погода в Днепре

В Днепре и местами по Днепропетровской области прогнозируют небольшой кратковременный дождь, местами грозу.

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В Днепре ночью ожидается +11…+13 градусов, днем +20…+22.

Погода в Харькове

В Харьковской области 18 мая ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ночью местами возможен туман.

Температура по области днем поднимется до +21…+26 градусов, в Харькове — до +23…+25.

Уже 19 мая в Харьковской области возможно усиление непогоды: днем местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу, град и шквал 15–20 м/с. Температура воздуха может подняться до +24…+29 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали, что информация о якобы непрерывной жаре до +40 градусов в Украине летом 2026 года не соответствует действительности и преувеличена.

