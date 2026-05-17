Дрон попал в электрогенератор атомной станции — на месте разразился пожар

В Объединенных Арабских Эмиратах заявили о пожаре вблизи атомной электростанции Barakah после атаки беспилотников. Инцидент стал еще одним сигналом роста рисков на фоне затяжного конфликта с Ираном.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации источника, силы противовоздушной обороны ОАЭ зафиксировали три дрона, пересекшие западную границу страны. Два беспилотника удалось сбить, однако третий достиг района вблизи ядерного объекта.

По данным оборонного ведомства Эмиратов, дрон вызвал возгорание электрогенератора за пределами внутреннего периметра атомной электростанции Barakah, расположенной примерно в 280 километрах к западу от Абу-Даби.

Что заявили власти ОАЭ

В настоящее время власти ОАЭ проводят расследование происхождения беспилотников и обстоятельств атаки. Официально источник запуска дронов пока не называют.

АЭС Barakah — первая атомная электростанция в арабском мире и считается одним из ключевых энергетических объектов страны.

