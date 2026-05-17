У Об’єднаних Арабських Еміратах заявили про пожежу поблизу атомної електростанції Barakah після атаки безпілотників. Інцидент став черговим сигналом зростання ризиків на тлі затяжного конфлікту з Іраном.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією джерела, сили протиповітряної оборони ОАЕ зафіксували три дрони, які перетнули західний кордон країни. Два безпілотники вдалося збити, однак третій досяг району поблизу ядерного об’єкта.

За даними оборонного відомства Еміратів, дрон спричинив займання електрогенератора за межами внутрішнього периметра атомної електростанції Barakah, розташованої приблизно за 280 кілометрів на захід від Абу-Дабі.

Що заявила влада ОАЕ

Наразі влада ОАЕ проводить розслідування щодо походження безпілотників та обставин атаки. Офіційно джерело запуску дронів поки не називають.

АЕС Barakah є першою атомною електростанцією в арабському світі та вважається одним із ключових енергетичних об’єктів країни.

