У Києві та низці регіонів лунає повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У Києві ввечері 17 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

«Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — попередили в КМВА.

Крім Києва, тривога лунає у частині Київської Черкаської, Полтавської Харківської областей, на Чернігівщині та Сумщині, Дніпропетровщиніі, а також на Запоріжжі й Донбасі.

Карта повітряних тривог станом на 21:00

Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, станом на момент публікації новини має такий вигляд:

Київщина:

→ЧЗВ/Житомирщина.

Чернігівщина:

→Дмитрівка/Бахмач (3х);
→Ічня/Прилуки;
→Бобровиця/Київщина (2х).

Харківщина:

→Ковʼяги/Валки;
→Берестин/Полтавщина (3х).

Дніпропетровщина:

→Дніпро/Самар (5х);
→Васильківка;
→Самарський ліс (3х);
→Письменне/Синельникове.

Херсонщина:

→Дніпропетровщина (8х).

Нагадаємо, що сьогодні у Київській області зафіксували наслідки чергової російської атаки дронами.

