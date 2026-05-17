- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці регіонів лунає повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».
У Києві ввечері 17 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів.
«Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — попередили в КМВА.
Крім Києва, тривога лунає у частині Київської Черкаської, Полтавської Харківської областей, на Чернігівщині та Сумщині, Дніпропетровщиніі, а також на Запоріжжі й Донбасі.
Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, станом на момент публікації новини має такий вигляд:
Київщина:
→ЧЗВ/Житомирщина.
Чернігівщина:
→Дмитрівка/Бахмач (3х);
→Ічня/Прилуки;
→Бобровиця/Київщина (2х).
Харківщина:
→Ковʼяги/Валки;
→Берестин/Полтавщина (3х).
Дніпропетровщина:
→Дніпро/Самар (5х);
→Васильківка;
→Самарський ліс (3х);
→Письменне/Синельникове.
Херсонщина:
→Дніпропетровщина (8х).
Нагадаємо, що сьогодні у Київській області зафіксували наслідки чергової російської атаки дронами.