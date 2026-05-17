У Києві та низці регіонів лунає повітряна тривога: що летить

У Києві ввечері 17 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

«Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — попередили в КМВА.

Крім Києва, тривога лунає у частині Київської Черкаської, Полтавської Харківської областей, на Чернігівщині та Сумщині, Дніпропетровщиніі, а також на Запоріжжі й Донбасі.

Карта повітряних тривог станом на 21:00

Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, станом на момент публікації новини має такий вигляд:

Київщина:

→ЧЗВ/Житомирщина.

Чернігівщина:

→Дмитрівка/Бахмач (3х);

→Ічня/Прилуки;

→Бобровиця/Київщина (2х).

Харківщина:

→Ковʼяги/Валки;

→Берестин/Полтавщина (3х).

Дніпропетровщина:

→Дніпро/Самар (5х);

→Васильківка;

→Самарський ліс (3х);

→Письменне/Синельникове.

Херсонщина:

→Дніпропетровщина (8х).

Нагадаємо, що сьогодні у Київській області зафіксували наслідки чергової російської атаки дронами.

