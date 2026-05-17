РФ масовано атакувала одну з областей: є загиблі, розбиті будинки та автомобілі

Наслідки обстрілів / © Дніпропетровська ОВА

Реклама

Двоє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранень унаслідок російських атак по Дніпропетровській області 17 травня. Ворог майже 40 разів бив по регіону безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися чотири райони області, є пошкоджені будинки, інфраструктура та автомобілі.

Про наслідки атак повідомили в Дніпропетровській ОВА.

За даними обласної адміністрації, протягом дня російські війська атакували Нікопольський, Синельниківський, Кам’янський та Криворізький райони. Загалом зафіксовано майже 40 ударів дронами та артилерією.

Реклама

Найбільше постраждала Нікопольщина

На Нікопольщині під вогнем перебували Нікополь, а також Покровська, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Унаслідок атак загинули двоє людей. Ще четверо мешканців району постраждали, двох із них госпіталізували. 78-річний чоловік перебуває у важкому стані, 42-річний постраждалий — у стані середньої тяжкості.

Наслідки обстрілів. / © Телеграм-канал «Дніпро Оперативний»

У районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт, багатоповерхівка, приватний будинок та автомобілі. Також зруйновано дачний будинок, ще один — пошкоджено.

Удар по Синельниківщині, Кам’янському району та Криворіжжю

На Синельниківщині від атак потерпали Васильківська та Межівська громади. Там пошкоджені приватні будинки й автомобілі. Поранення дістав 41-річний чоловік.

Реклама

У Криничанській громаді Кам’янського району внаслідок ударів пошкоджені авто.

На Криворіжжі російські війська атакували Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. За даними ОВА, пошкоджена інфраструктура.

Увечері Дніпро знову атакували дрони

Увечері в Дніпрі також повідомили про нову атаку. Місцеві мешканці знаходили на подвір’ях уламки ворожих безпілотників.

Уламок безпілотника. / © Телеграм-канал «Дніпро Оперативний»

Після одного з вибухів в одному з районів міста було видно задимлення. За попередньою інформацією, пошкоджено чимало приватних будинків: у помешканнях вибиті вікна, пошкоджені дахи, паркани та особисте майно.

Реклама

В області закликають залишатися в укриттях

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук попередив, що небезпека для мешканців області зберігається, оскільки ворожі безпілотники продовжують рухатися в повітряному просторі.

Він закликав людей не залишати безпечні місця до відбою повітряної тривоги та нагадав, що під час роботи сил ППО небезпечними можуть бути уламки збитих цілей і кулі.

«Шахеди продовжують літати. Памʼятайте, що під час роботи сил ППО небезпеку можуть становити уламки та кулі після збиття ворожих цілей. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Віримо в ППО!» — наголосив Лукашук.

Війна в Україні — РФ атакує мирні міста та цивільну інфраструктуру

Росія продовжує бити по українських містах дронами та артилерією, під ударами опиняються житлові будинки, транспортні підприємства, торговельні центри та інша цивільна інфраструктура.

Реклама

Нещодавно наслідки чергової атаки зафіксували на Київщині. За даними очільника Київської ОВА Миколи Калашника, у Броварському районі внаслідок удару російських безпілотників пошкоджено будівлю автотранспортного підприємства та два приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає.

Під російськими ударами також перебували Суми. Вночі ворожий дрон атакував обласний центр, унаслідок чого пошкоджень зазнав торговельний центр. Крім того, у житловій багатоповерхівці вибило близько 30 вікон. У Зарічному районі безпілотник влучив по прибудинковій території.

За даними Сумської ОВА, протягом минулої доби російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 30 населених пунктах у 21 громаді області. Внаслідок атак постраждали троє людей.

Новини партнерів