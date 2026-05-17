Війна
1137
РФ атакувала великий обласний центр: у місті нова серія вибухів, вгатили по релігійній установі

Російська атака по Дніпру та району триває. У Сурсько-Литовській громаді поранено 76-річну жінку, а в обласному центрі пошкоджено релігійну установу та автомобіль.

Кирило Шостак
Наслідки удару РФ

Наслідки удару РФ / © Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі пролунала нова серія вибухів під час повітряної тривоги.

Деталі повідомили в Дніпропетровській ОВА.

За даними Дніпропетровської ОВА, перед цим російські війська атакували Сурсько-Литовську громаду Дніпровського району. Внаслідок удару поранення дістала 76-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У громаді пошкоджено приватний будинок та зруйновано літню кухню.

Також наслідки російської атаки зафіксували у Дніпрі. У місті понівечені релігійна установа та автомобіль.

В обласній військовій адміністрації наголосили, що ворожа атака триває, і закликали жителів залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Раніше 17 травня росіяни вдарили по Дніпропетровщині. Ворог майже 40 разів бив по регіону безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися чотири райони області, є пошкоджені будинки, інфраструктура та автомобілі.

