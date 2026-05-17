РФ атакувала великий обласний центр: у місті нова серія вибухів, вгатили по релігійній установі
Російська атака по Дніпру та району триває. У Сурсько-Литовській громаді поранено 76-річну жінку, а в обласному центрі пошкоджено релігійну установу та автомобіль.
У Дніпрі пролунала нова серія вибухів під час повітряної тривоги.
Деталі повідомили в Дніпропетровській ОВА.
За даними Дніпропетровської ОВА, перед цим російські війська атакували Сурсько-Литовську громаду Дніпровського району. Внаслідок удару поранення дістала 76-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.
У громаді пошкоджено приватний будинок та зруйновано літню кухню.
Також наслідки російської атаки зафіксували у Дніпрі. У місті понівечені релігійна установа та автомобіль.
В обласній військовій адміністрації наголосили, що ворожа атака триває, і закликали жителів залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Раніше 17 травня росіяни вдарили по Дніпропетровщині. Ворог майже 40 разів бив по регіону безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися чотири райони області, є пошкоджені будинки, інфраструктура та автомобілі.