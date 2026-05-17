Україну накриває подвійний удар стихії: синоптики забили тривогу через небезпеку у низці областей

Погода в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні найближчими днями утримається нестійка погода: країну накриють короткочасні дощі, грози, місцями тумани та шквальний вітер. Водночас температура поступово підвищуватиметься, а на сході місцями уже буде майже літнє тепло.

Детальніше про погоду в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За словами синоптикині Наталії Діденко, понеділок в Україні розпочнеться досить теплою погодою. У більшості областей температура повітря становитиме +20…+24 градуси. Трохи свіжіше буде на заході — близько +18…+20 градусів. Найтепліше очікується на Луганщині, Харківщині та Сумщині, де вдень повітря прогріється до +22…+25 градусів.

Реклама

Водночас майже по всій країні пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Без істотних опадів, за прогнозом, може обійтися хіба що північний схід України. У Києві в понеділок також очікується дощ, можлива гроза, вдень буде близько +20 градусів.

“Надалі температура повітря підвищиться, грозові дощі залишаються господарювати — травень таке любить”, — зазначила Діденко.

Україну накриває циклон

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань в інтервʼю “Телеграфу” пояснив, що нестабільні атмосферні процеси принесуть Україні зливи, блискавки та поступовий перехід до літнього температурного режиму.

За його словами, травневі дощі мають важливе значення для сільського господарства, адже поповнюють запаси вологи в ґрунті саме в період активного розвитку озимих культур.

Реклама

“Травневі дощі мають особливу цінність, адже забезпечують поповнення запасів ґрунтової вологи, особливо зараз — у період інтенсивного споживання озимими культурами, що є важливим у формуванні майбутнього врожаю. Окрім того, рясні опади відіграють суттєву протипожежну роль, знижуючи ризики виникнення та поширення лісових пожеж”, — пояснив Постригань.

Де чекати небезпечної погоди

За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі, а вночі у північних областях місцями значні опади. Подекуди можливі грози. У більшості східних областей, а також уночі на заході, опадів переважно не буде.

Погода в Україні. / © Укргідрометцентр

Вночі та вранці на сході, південному сході, Закарпатті та в Карпатах місцями очікується туман. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +9…+14 градусів, удень +18…+23, а на сході країни — до +26 градусів.

Погода в Києві

У Києві та області 18 травня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. По області пройде помірний, вночі місцями значний дощ, подекуди гроза.

Реклама

У столиці очікується короткочасний дощ. Вітер буде північно-західний, 5–10 м/с. Температура в Києві вночі становитиме +12…+14 градусів, удень +19…+21.

Погода в Одесі

На Одещині оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності. Протягом доби 18 травня в області місцями під час грози очікуються шквали 15–18 м/с.

На Одещині оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності. / © Укргідрометцентр

В Одесі також прогнозують грозу та шквальний вітер 15–18 м/с. Вітер буде північно-західний, 7–12 м/с. Температура в місті вночі становитиме +12…+14 градусів, удень +19…+21. Температура морської води — +13…+14 градусів.

Погода у Львові

На Львівщині 18 травня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів із північного сходу. Вночі буде без опадів, а вранці та вдень очікуються короткочасний дощ і гроза.

Реклама

Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. У Львові температура вночі становитиме +7…+9 градусів, удень +18…+20.

Погода в Дніпрі

У Дніпрі та місцями по Дніпропетровській області прогнозують невеликий короткочасний дощ, подекуди грозу.

Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. У Дніпрі вночі очікується +11…+13 градусів, удень +20…+22.

Погода в Харкові

На Харківщині 18 травня вночі істотних опадів не очікується, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вночі місцями можливий туман.

Реклама

Температура по області вдень підніметься до +21…+26 градусів, у Харкові — до +23…+25.

Уже 19 травня на Харківщині можливе посилення негоди: вдень місцями прогнозують короткочасний дощ, грозу, град і шквал 15–20 м/с. Температура повітря може піднятися до +24…+29 градусів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що інформація про нібито безперервну спеку до +40 градусів в Україні влітку 2026 року не відповідає дійсності та є перебільшеною.

Новини партнерів