Укрaїнa
Кількість переглядів
1255
3 хв

Спека підбирається до кордонів України: синоптики попереджають про нові рекорди

Європа готується до нового спекотного літа з ризиком температурних рекордів. Синоптики попереджають, що хвилі аномальної спеки можуть наблизитися і до кордонів України.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Спека (ілюстративне фото) / © ТСН

Останні літні сезони у Європі дедалі частіше б’ють температурні рекорди. Кількість спекотних днів, коли температура перевищує +30°C, у деяких регіонах уже суттєво перевищує кліматичну норму. Якщо раніше таких днів за літо могло бути менш як десять, то в окремі роки їх фіксували до тридцяти.

Про це повідомляє Twojapogoda.pl.

Одним із показових стало літо 2018 року, яке в Польщі вважали найспекотнішим за всю історію метеоспостережень. Утім, уже наступного року цей рекорд був побитий: літо 2019-го виявилося ще гарячішим. У 2024 році рейтинг знову оновився — той сезон став другим за спекою, випередивши літо 2018 року.

Температура може наблизитися до історичних максимумів

Після кількох рекордно теплих сезонів у регіоні залишається ще один важливий рубіж — новий абсолютний температурний рекорд. Для Польщі він буде побитий, якщо стовпчики термометрів у тіні піднімуться до +40,3°C.

Історично найвищу температуру в країні, ймовірно, зафіксували 29 липня 1921 року в Прушкові поблизу Ополе — +40,2°C. Водночас цей показник залишається спірним, адже тоді термометри встановлювали на висоті одного метра над землею, тоді як сучасний стандарт Всесвітньої метеорологічної організації — два метри. Через це вимірювання могло бути завищеним.

Більш надійним вважають рекорд, зафіксований 30 липня 1994 року в Слубіце біля кордону з Німеччиною. Тоді офіційна метеостанція показала +39,5°C.

Сусідні країни вже перетинали позначку у 40 градусів

У сусідніх з Україною та Польщею країнах температурні рекорди також тримаються біля або вище +40°C. У Німеччині 5 липня 2015 року в Кітцінгені зафіксували +40,3°C. У Чехії абсолютний максимум становить +40,4°C — його зареєстрували 20 серпня 2012 року в Добржиховіце поблизу Праги.

У Словаччині рекорд встановили у 2007 році в Гурбаново — +40,3°C. У Білорусі найвища температура сягала +38,9°C у Гомелі.

В Україні абсолютний температурний максимум значно вищий: у Луганську фіксували +42,0°C у тіні. Це один із найвищих показників у регіоні.

Чому ризик сильної спеки зростає

За прогнозами американських і європейських метеомоделей, майбутнє літо може бути надзвичайно спекотним. Очікуються часті та тривалі надходження розігрітих повітряних мас із Північної Африки, Південно-Західної та Західної Азії.

Найвищий ризик перевищення позначки +40°C прогнозують для регіонів, куди гаряче повітря може надходити найкоротшим шляхом. Для встановлення нового рекорду мають збігтися кілька факторів: мінімальна хмарність, сухе повітря, слабкий вітер і пряме надходження субтропічного тепла.

Спека може стати новою нормою

Кліматологи попереджають: температури, які ще донедавна вважалися аномальними, дедалі частіше можуть ставати звичними для літніх сезонів у Європі. За оцінками фахівців, нові абсолютні температурні рекорди в регіоні можуть бути встановлені вже протягом найближчих десяти років.

Такі показники несуть ризики для здоров’я людей, енергосистем, сільського господарства та міської інфраструктури. Особливо небезпечною спека є для літніх людей, дітей, людей із серцево-судинними захворюваннями та тих, хто працює просто неба.

Раніше повідомлялося, що українців попереджають про нестійку погоду з 16 по 20 травня. Атмосферні фронти принесуть дощі, грози та сильний вітер.

Ми раніше інформували, що чутки про те, що цьогорічне літо в Україні пройде під знаком безперервної екстремальної спеки до +40 градусів, є перебільшенням.

