Масована атака на Москву: з’явилося відео удару по НПЗ

Масована атака на Москву

Збройні сили України сьогодні провели успішну масовану атаку на Москву та область. Унаслідок атаки постраждали десятки точок, які підтримували російський наступ на Україну. На відео потрапило ураження Московського НПЗ. Його вважають одним із найбільш захищених об’єктів.

Атака на Московський НПЗ потрапила на відео

Нагадаємо, у ніч на 17 травня ЗСУ атакували низку заводів, виробництв та інших критично важливих об’єктів для ворога, які допомагають Росії продовжувати війну в Україні.

Серед них був і Московський НПЗ, розташований у районі Капотня міста Москви. Цей нафтоперероблювальний завод є одним із найбільших у Росії, адже він забезпечує близько 40% потреб Москви та області.

Осінтери повідомляють, що «приліт» по НПЗ у Капотні потрапив на відео очевидців. Відео було зроблене у третьому кварталі Капотні.

Міський голова Москви заявляв, що на цьому НПЗ постраждала бригада будівельників. Загалом — 12 людей.

НПЗ у Капотні атакують не вперше. Востаннє по ньому прилітало в ніч проти 1 вересня 2024 року. Тоді вдалося пошкодити установку «Євро+» потужністю шість мільйонів тонн на рік — близько половини потужності з перероблення нафти заводом. Після цього Московський НПЗ почали обтягувати антидроновими сітками.

Московський НПЗ розташований у південно-східній частині Москви. Найменша відстань до кордону з Україною — щонайменше 450 кілометрів.

Російське Міноборони заявило про збиття 556 українських дронів за ніч на 17 травня. Вибухи було чутно у багатьох областях, серед них: Бєлгородська, Курська, Брянська, Воронезька, Калузька, Орловська, Тульська, Смоленська, Псковська, Липецька, Тверська, Ростовська. Від вибухів сьогодні прокинулися також жителі Краснодарського краю та Москви.

Росія планує удари по «центрах ухвалення рішень»

Нагадаємо, Росія не відмовилася від планів завдати ударів по «центрах прийняття рішень» у Києві. За словами Президента Володимира Зеленського, Головне управління розвідки Міноборони отримало документи, які свідчать про підготовку ворогом нових ракетно-дронових атак по таких цілях.

Проте військові експерти зазначають, що РФ не має конвенційного озброєння, здатного пробити радянські підземні укриття в урядовому кварталі, які закладені на глибину понад 95 метрів і будувалися із розрахунком на ядерну війну.

Військовий експерт Іван Ступак зауважив, що протибункерні бомби такої потужності є лише в арсеналі США, але не в Росії.

Тому погрози Кремля є елементом психологічного тиску. Як пояснив військовий оглядач Денис Попович, головна мета ворога — створити руйнування в урядовому кварталі, аби викликати серед людей паніку.

