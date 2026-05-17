Британцям радять вмочати печиво у пиво: експерти знайшли “ідеальне” поєднання

У Великій Британії запропонували новий гастрономічний експеримент: вмочати печиво не лише в чай чи каву, а й у пиво. Експерти Fortnum & Mason заявляють, що правильно підібрані смаки печива можуть добре поєднуватися з алкогольними напоями — від шампанського і віскі до джину та пива.

Про це пише Daily Star.

Печиво до пива, віскі та шампанського

Фахівці британського ритейлера Fortnum & Mason створили окрему лінійку “печива для напоїв”. Ідея з’явилася під час пошуку нових способів подачі традиційних солодощів.

За словами розробників, печиво “завжди займало особливе місце” в британській культурі, тому команда вирішила поекспериментувати з незвичними поєднаннями. Натхнення шукали у рецептах коктейлів, ботанічних інгредієнтах для джину та класичних смакових парах.

Яке печиво радять до пива

Найскладнішим, за словами кулінарів, виявилося знайти вдале поєднання саме для пива. Зрештою експерти дійшли висновку, що до нього найкраще пасують смаки фундука та какао.

Вони стверджують, що таке печиво, вмочене у пиво, створює баланс солодкого й солоного смаку.

Окрім цього, у новій лінійці є печиво з юдзу та рожевим перцем — його радять подавати до джину. Для віскі створили варіант із ваніллю та копченою морською сіллю.

У Лондоні відкрили “печивну” зону

Fortnum & Mason також представив Biscuitorium — новий простір у своєму відомому магазині на Пікаділлі, повністю присвячений печиву. Його площа становить понад 200 квадратних метрів.

Там поєднали класичні рецепти, нові смаки та яскраві вітрини для любителів солодощів. Серед новинок — гігантське печиво Woppalossus вартістю 30 фунтів стерлінгів. Воно важить близько 400 грамів і має діаметр 15,5 сантиметра.

У Fortnum & Mason пояснили ідею

Закупівельниця печива Fortnum & Mason Голлі Воррен заявила, що компанія хотіла поєднати власну традицію з новими ігровими форматами.

“Biscuitorium — це місце, де ми можемо відзначити як нашу спадщину, так і прагнення до нових ідей: від удосконалення улюбленої класики до створення оригінальних новинок”, — сказала вона.

За словами команди, нове печиво розробили так, щоб воно не перебивало смак напоїв, а навпаки — підкреслювало його.

