Вино, віскі чи текіла: що улюблений напій приховує про ваш характер

Вибір напою в барі може свідчити про психологічні риси особистості та формувати соціальні очікування оточуючих. Згідно з дослідженням Університету Евансвілла, результати якого опублікував доктор Логан Пант, існують чіткі культурні патерни сприйняття різних видів алкоголю.

Про це пише Daily mail.

Психологічні портрети за келихом

Дослідники провели серію тестів за участю 429 осіб, щоб визначити «набуті асоціації» з конкретними напоями. Важливо, що учасники не вживали алкоголь під час експерименту, що дозволило виділити суто психологічний ефект:

Вино: асоціюється з елегантністю, вишуканістю та високим соціальним статусом.

Віскі: сприймається як напій сильних, впевнених та мужніх людей.

Текіла: викликає асоціації з веселощами, драйвом та готовністю до «диких» вечірок.

За словами доктора Панта, ці ідеї формуються під впливом культури та особистого досвіду.

Механізм впливу на поведінку

Науковці встановили, що навіть думки про певний напій можуть змінювати настрій людини та її плани на вечір. Наприклад, асоціація текіли зі святкуванням підсвідомо налаштовує на активне дозвілля, що згодом впливає на реальний вибір та соціальну взаємодію.

«Набуті асоціації можуть формувати наміри та вибір людей ще до того, як вони зроблять перший ковток», — пояснив автор дослідження.

Команда дослідників сподівається, що розуміння цих зв’язків допоможе в розробці ефективніших кампаній із охорони здоров’я. Зокрема, вивчення того, як асоціації спонукають до ризикованої поведінки, може сприяти пропаганді відповідального споживання алкоголю, дотриманню водного балансу та уникненню надмірності. Надалі вчені планують дослідити, як ці стереотипи змінюються залежно від віку та культурного контексту різних країн.

