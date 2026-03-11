Орбан лякає українцями своїх дітей у постановному відео

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував у соцмережі відверто українофобське відео, у підписі до якого лицемірно поскаржився, що українці нібито погрожують його родині.

Відео з’явилося у середу, 11 березня, на офіційній Facebook-сторінці угорського прем’єра, який у будь-який спосіб намагається не втратити свою посаду після парламентських виборів у квітні.

«Українці вже погрожують моїй родині, дітям та онукам. У всіх усе добре, але всьому є своя межа», — написав він.

У постановному відео Віктор Орбан сидить за столом, накритим білою скатертиною, на якому на великій відстані від нього стоїть бокал із якоюсь прозорою рідиною.

Угорський прем’єр говорить телефоном, начебто спілкуючись зі своєю дружиною та донькою. Водночас він вдає сильно схвильованого, потирає пальцями чоло та попереджає їх про «небезпеку» через «погрози українців».

«Поговори з Алізою, бо вона вже доросла. Вона це вже розуміє. Добре? Щоб вона не злякалася і щоб з нею нічого не сталося. Приглядай за нею, добре? Будь ласка!» — каже він.

Репліки Орбана записані на тлі драматичної фортепіанної музики.

На наступних кадрах угорський прем’єр з’являється в коридорі урядової будівлі та говорить, що попросив рідних поставитися до «погроз» серйозно, але не лякатися.

До речі, на сторінці угорського прем’єра встановлено чатбот, який реагує на кожен коментар повідомленням у месенджер, у якому йдеться про те, що президент Зеленський погрожував йому солдатами. Користувачів Мережі закликають написати в коментарях, що угорців «не можна шантажувати».

«Погрози» Зеленського Орбану: що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не блокуватиме транш у $90 млрд.

«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому телефонують і спілкуватимуться з ним своєю мовою», — заявив він.

Ці слова викликали резонанс серед угорських політиків.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто зазначив, що заява Зеленського «переходить усі межі».

«Ніхто не може погрожувати Угорщині або її прем’єр-міністрові», — сказав він.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан також пафосно заявив, що слова українського очільника стосуються не його особисто, а всієї країни.

На захист Орбана, як не дивно, також став його непримиренний політичний конкурент, лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр.

«Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати жодному угорцеві. Ані уряду Орбана, що йде у відставку, ані майбутньому уряду», — сказав він.

Антиукраїнська політика Орбана перед виборами

Нагадаємо, в лютому Орбан опублікував у Мережі зухвале відео, де звинуватив Зеленського та Україну у втручанні в майбутні угорські вибори через начебто фінансування опозиційної партії «Тиса». Він заявив, що Київ прагне хаосу в Угорщині та вдається до шантажу, блокуючи нафтопровід «Дружба», щоб спровокувати зростання цін. Орбан сказав, що Угорщина не здасться і захищатиме свої сім’ї.

Згодом партія Орбана «Фідес» поширила створене ШІ відео з імітацією страти угорського солдата, щоб залякати виборців втягненням у війну в Україні через політику Брюсселя.

Також угорський прем’єр заявив про посилення захисту енергооб’єктів Угорщини через нібито загрозу атак з боку України. Він анонсував розгортання військових підрозділів і засобів ППО поблизу критичної інфраструктури, а також посилене патрулювання поліції біля електростанцій та диспетчерських центрів.

Також партія «Фідес» подала законопроєкт про арешт незаконно вилучених 6 березня коштів і золота українського «Ощадбанку», які перевозилися територією Угорщини, до завершення розслідування.