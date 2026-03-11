Орбан пугает украинцами своих детей в постановочном видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети откровенно украинофобское видео, в подписи к которому лицемерно пожаловался, что украинцы якобы угрожают его семье.

Видео появилось в среду, 11 марта, на официальной Facebook-странице венгерского премьера, который любыми способами пытается не потерять свою должность после парламентских выборов в апреле.

«Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. У всех все хорошо, но всему есть свой предел», — написал он.

В постановочном видео Виктор Орбан сидит за столом, накрытым белой скатертью, на котором на большом расстоянии от него стоит бокал с какой-то прозрачной жидкостью.

Венгерский премьер говорит в телефонную трубку, как будто общаясь со своей женой и дочерью. При этом он делает вид сильно взволнованного, потирает пальцами лоб и предупреждает их об «опасности» из-за «угроз украинцев».

«Поговори с Ализой, потому что она уже взрослая. Она это уже понимает. Хорошо? Чтобы она не испугалась и чтобы с ней ничего не случилось. Присматривай за ней, хорошо? Пожалуйста!» — говорит Орбан.

Реплики Орбана записаны на фоне драматической фортепианной музыки.

На следующих кадрах венгерский премьер появляется в коридоре правительственного здания и говорит, что попросил родных отнестись к «угрозам» серьезно, но не пугаться.

Кстати, на странице венгерского премьера установлен чат-бот, который реагирует на каждый комментарий сообщением в мессенджер, в котором говорится о том, что президент Зеленский угрожал ему солдатами. Пользователей сети призывают написать в комментариях, что венгров «нельзя шантажировать».

«Угрозы» Зеленского Орбану: что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что «одно лицо в ЕС» не будет блокировать транш в $90 млрд.

«Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и будут общаться с ним на своем языке», — заявил он.

Эти слова вызвали резонанс среди венгерских политиков.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что заявление Зеленского «переходит все границы».

«Никто не может угрожать Венгрии или ее премьер-министру», — сказал он.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также пафосно заявил, что слова Зеленского касаются не его лично, а всей страны.

На защиту Орбана, как ни странно, также стал его непримиримый политический конкурент, лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.

«Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству», — сказал он.

Антиукраинская политика Орбана перед выборами

Напомним, в феврале Орбан опубликовал в Сети дерзкое видео, где обвинил Зеленского и Украину во вмешательстве в предстоящие венгерские выборы из-за якобы финансирования оппозиционной партии «Тиса». Он заявил, что Киев стремится к хаосу в Венгрии и прибегает к шантажу, блокируя нефтепровод «Дружба», чтобы спровоцировать рост цен. Орбан сказал, что Венгрия не сдастся и будет защищать свои семьи.

Впоследствии партия Орбана «Фидес» распространила созданное ИИ видео с имитацией казни венгерского солдата, чтобы запугать избирателей втягиванием в войну в Украине из-за политики Брюсселя.

Также венгерский премьер заявил об усилении защиты энергообъектов Венгрии из-за якобы угрозы атак со стороны Украины. Он анонсировал развертывание военных подразделений и средств ПВО вблизи критической инфраструктуры, а также усиленное патрулирование полиции возле электростанций и диспетчерских центров.

Также партия «Фидес» подала законопроект об аресте незаконно изъятых 6 марта средств и золота украинского «Ощадбанка», которые перевозились по территории Венгрии, до завершения расследования.