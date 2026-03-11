Не делайте этого в душе: 7 самых распространенных ошибок

Как правильно принимать душ: советы медиков / © Credits

Ежедневный душ кажется самой простой процедурой в мире. Однако врачи-дерматологи предостерегают: большинство из нас, даже не зная об этом, допускает критические ошибки, приводящие к сухости, раздражениям и даже инфекциям.

Какие ошибки вы совершаете, принимая душ, и как это повлияет на ваше здоровье, объяснило польское издание Оnet.

Слишком много косметики

Реклама на телевидении и в социальных сетях убеждает, что уход за кожей должен состоять из примерно десятка шагов и различных продуктов. Однако эксперты соглашаются: меньше — лучше. Дерматолог Саманта Шнайдер отмечает, что лучше использовать нежное мыло и простой режим ухода. Слишком много косметики и активных ингредиентов могут быть только вредными.

Антибактериальное и сильно ароматизированное мыло может высушивать кожу, вызвать раздражение и нарушать природный микробиом. Для чувствительной, склонной к акне (хроническое воспалительное заболевание кожи) или атопической кожи следует обратиться к продуктам, поддерживающим защитный барьер кожи.

В то же время врачи советуют, что шампунь не должен заменять гель для душа, а гель не всегда достаточен для ухода за волосами.

Горячая вода — скрытый враг кожи

Многие из нас любят горячий душ после долгого дня. К сожалению, врачи однозначно говорят, что это ошибка. По словам медиков, горячая вода удаляет натуральные масла из кожи и может создавать нагрузку на кровеносную систему, особенно у людей с сердечными заболеваниями.

Также горячая вода повреждает кожный барьер, что приводит к сухости и раздражению. Лучший выбор — теплая вода, помогающая поддерживать надлежащий уровень увлажнения кожи.

Грязные губки и мочалки — питомник бактерий

Эксперты бьют тревогу: старая мочалка для душа это идеальная среда для размножения бактерий.

Дело в том, что губки трудно тщательно высушить, что приводит к очень быстрому размножению бактерий. Альтернативой африканские сетчатые мочалки, которые действуют как механический пилинг.

Но здесь тоже будьте осторожны, чтобы не раздражать кожу. Если вы используете губку, заменяйте ее каждые 3-4 недели и стирайте мочалку после каждого использования. Также помните о регулярной стирке полотенец.

Не тереть кожу до боли

Многие из нас думают, что чем интенсивнее мы дерем скрабом, тем чище будет наша кожа. Это миф! Медики предупреждают, что слишком энергичное скрабование повреждает кожный барьер, приводит к микроразрывам и увеличивает риск инфекции. Деликатная очистка не менее эффективна.

Неправильное мытье волос

Эксперты отмечают, что не всем нужно мыть волосы каждый день, и что частота зависит от индивидуальных потребностей. Доктор Шнайдер напоминает нам, что шампунь следует наносить на кожу головы, а кондиционер — на волосы. Нанесение кондиционера на кожу головы может привести к более быстрому жирному волосу.

Не принимать душ сразу после тренировки в спортзале или тяжелой физической работе

Многие после тренировки в спортзале или интенсивных физических нагрузок дома или на даче сразу бросаются в душ. Это еще одна ошибка. Медики советуют после тренировки подождать 5-10 минут, чтобы нормализовалась температура тела и частота сердечных сокращений. Внезапное охлаждение или наоборот слишком горячая вода является шоком для системы кровообращения.

Выбор увлажняющего крема — на что обратить внимание?

После душа рекомендуется нанести увлажняющий крем в течение трех минут, чтобы предотвратить высыхание кожи. Доктор Шнайдер рекомендует использовать густые кремы в баночках для лучшего увлажнения. Однако предостерегает от использования косметики со спиртом, ароматизаторами и сильными консервантами, особенно если у вас чувствительная кожа.

