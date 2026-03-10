Могут ли Венгрию выгнать из Евросоюза: эксперт дала объяснение

Виктор Орбан / © Associated Press

Европейский Союз не может исключить Венгрию из своего состава, поскольку соответствующего механизма в европейском законодательстве нет.

Об этом в интервью Radio NV рассказала эксперт Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич.

«Прямо изгнать Орбана они не могут, потому что это все-таки действительно страна ЕС. И уже некоторые санкции внутри самого Евросоюза против Венгрии за то, что Орбан не проводит реформы, не выполняет определенные обязательства перед Брюсселем, действуют», — отметила она.

По словам эксперта, в настоящее время часть финансовых средств ЕС для Венгрии заморожена. В то же время, лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обещает добиться их разблокирования в случае победы на выборах.

Шимкевич подчеркнула, что Европейский Союз не поддерживает политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однако у него нет юридических инструментов для исключения страны из объединения.

«ЕС не стоит на стороне Орбана, он для них триггер. Но выгнать Венгрию из ЕС не могут, потому что такого механизма нет», — объяснила эксперт.

Она также напомнила, что в европейских институциях уже несколько лет обсуждают изменение системы голосования для принятия важных решений.

Речь идет, в частности, о предоставлении помощи, введении санкций или открытии переговоров о вступлении в ЕС. Рассматривается возможность принятия таких решений большинством голосов, а не единодушно.

По мнению Шимкевича, для Украины это могло бы быть выгодным, ведь сейчас сложно прогнозировать политику Будапешта в случае смены власти.

«Евросоюз — просто огромная бюрократическая машина. Она работает, но работает очень медленно», — отметила эксперт.

Она добавила, что дискуссии по изменениям в процедуре голосования продолжаются с 2023-2024 годов, однако этот процесс еще далек от завершения.

Также, по ее словам, среди европейских политических элит немало сторонников Орбана, в частности в Германии, Австрии и среди некоторых политических партий в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан на сессии парламента заявил, что Украина должна существовать для защиты венгров от России.

Мы ранее информировали, что Венгрия призывает Европейский Союз упразднить запрет на импорт российских нефти и газа.