Венгрия сделала странное заявление о похищенных деньгах "Ощадбанка": реакция МИД Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто озвучил странные подозрения относительно транспортировки украинскими инкассаторами через территорию этой страны наличных средств в долларах и евро. При этом он снова не назвал веских причин для наглого похищения двух инкассаторских машин «Ощадбанка».

В своей заметке в Facebook главный венгерский дипломат проявил полную оторванность от реальности, задавая бессмысленные вопросы.

На справедливые обвинения своего украинского коллеги Андрея Сибиги в похищении наличных средств, которые перевозили инкассаторы государственного «Ощадбанка» из Австрии в Украину, Сийярто начал интересоваться, почему наличные перевозят автомобилями через Венгрию.

Глава МИД Венгрии лицемерно сделал вид неосведомленности об отсутствии воздушного сообщения с Украиной, которое ранее использовали для завоза оборотных валютных средств для украинских банков.

«Почему украинцы перевозили в Венгрии 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что они их потратили и в чьих интересах? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чьих интересах?» — написал Петер Сийярто.

Тем самым главный венгерский дипломат лишний раз подтвердил полную безосновательность задержания инкассаторских машин, не назвав ни одной весомой причины фактического похищения денег.

Зато Сийярто в очередной раз заявил о своих подозрениях относительно мифической «украинской военной мафии».

Спикер украинского МИД Георгий Тихий не стал объяснять очевидные вещи.

«В Украине мы говорим: „На воре шапка горит“. Это означает, что „нечистая совесть сама разоблачает себя“. Именно так и есть. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные юридические меры. А также будем требовать справедливости и ответственности», — написал он в сети Х, перепостив бессмысленные вопросы Сийярто.

Задержание инкассаторов в Венгрии: что известно

Напомним, 5 марта венгерские правоохранители без объяснения причин задержали два бронированных автомобиля украинского «Ощадбанка». В инкассаторских машинах транспортировали груз особой ценности — десятки миллионов в иностранной валюте и значительное количество золотых слитков.

В Национальном банке Украины сообщили, что два автомобиля инкассаторской службы задержали представители правоохранительных органов Венгрии.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это задержание захватом заложников и частью предвыборного шантажа со стороны Венгрии. Украина готовит дипломатический ответ и не исключает введения санкций.

Однако уже вечером 6 марта стало известно, что семеро украинцев вернули домой после задержания в Венгрии.

Теперь государственный «Ощадбанк» требует возвращения инкассаторских автомобилей и ценностей, которые были задержаны в Венгрии.