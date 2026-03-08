- Дата публикации
Венгрия сделала странное заявление о похищенных деньгах "Ощадбанка": реакция МИД Украины
Глава МИД Венгрии не смог назвать ни одной весомой причины фактического похищения денег, которые перевозили украинские инкассаторы.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто озвучил странные подозрения относительно транспортировки украинскими инкассаторами через территорию этой страны наличных средств в долларах и евро. При этом он снова не назвал веских причин для наглого похищения двух инкассаторских машин «Ощадбанка».
В своей заметке в Facebook главный венгерский дипломат проявил полную оторванность от реальности, задавая бессмысленные вопросы.
На справедливые обвинения своего украинского коллеги Андрея Сибиги в похищении наличных средств, которые перевозили инкассаторы государственного «Ощадбанка» из Австрии в Украину, Сийярто начал интересоваться, почему наличные перевозят автомобилями через Венгрию.
Глава МИД Венгрии лицемерно сделал вид неосведомленности об отсутствии воздушного сообщения с Украиной, которое ранее использовали для завоза оборотных валютных средств для украинских банков.
«Почему украинцы перевозили в Венгрии 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что они их потратили и в чьих интересах? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чьих интересах?» — написал Петер Сийярто.
Тем самым главный венгерский дипломат лишний раз подтвердил полную безосновательность задержания инкассаторских машин, не назвав ни одной весомой причины фактического похищения денег.
Зато Сийярто в очередной раз заявил о своих подозрениях относительно мифической «украинской военной мафии».
Спикер украинского МИД Георгий Тихий не стал объяснять очевидные вещи.
«В Украине мы говорим: „На воре шапка горит“. Это означает, что „нечистая совесть сама разоблачает себя“. Именно так и есть. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные юридические меры. А также будем требовать справедливости и ответственности», — написал он в сети Х, перепостив бессмысленные вопросы Сийярто.
Задержание инкассаторов в Венгрии: что известно
Напомним, 5 марта венгерские правоохранители без объяснения причин задержали два бронированных автомобиля украинского «Ощадбанка». В инкассаторских машинах транспортировали груз особой ценности — десятки миллионов в иностранной валюте и значительное количество золотых слитков.
В Национальном банке Украины сообщили, что два автомобиля инкассаторской службы задержали представители правоохранительных органов Венгрии.
Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это задержание захватом заложников и частью предвыборного шантажа со стороны Венгрии. Украина готовит дипломатический ответ и не исключает введения санкций.
Однако уже вечером 6 марта стало известно, что семеро украинцев вернули домой после задержания в Венгрии.
Теперь государственный «Ощадбанк» требует возвращения инкассаторских автомобилей и ценностей, которые были задержаны в Венгрии.