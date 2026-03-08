"Ощадбанк" требует от Венгрии вернуть инкассаторские авто и ценности более чем на $40 млн

Сбербанк / © УНИАН

Государственный Ощадбанк Украины требует возвращения инкассаторских автомобилей и ценностей , которые были задержаны в Венгрии во время инцидента 5 марта 2026 года.

Как сообщили в банке , после задержания семеро сотрудников инкассаторской бригады вернулись в Украину, однако две инкассаторские машины вместе с деньгами и банковским золотом до сих пор остаются в Венгрии.

В банке заявили, что в дальнейшем будут защищать свои права по двум юридическим направлениям.

Первый касается обжалования решения миграционной службы Венгрии об ограничительных мерах по пребыванию сотрудников банка на территории Европейского Союза. Сбербанк также планирует детально рассмотреть вопросы нарушения прав своих работников, удерживаемых более суток без доступа к юридической помощи и консульской поддержке.

Второе направление – юридические действия по возврату имущества банка. Речь идет о двух инкассаторских автомобилях и ценностях, среди которых:

40 млн долларов США,

35 млн евро,

9 кг банковского золота.

В Сбербанке подчеркнули, что уверены в законности своих действий. Все документы и информация о перевозке уже переданы в Национальный банк Украины.

Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк также намерен обратиться в одну из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита процессов перевозки средств и договорных отношений между всеми сторонами.

В банке подчеркивают, что транспортировка ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Сбербанком и Raiffeisen Bank Austria . По их словам, груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.

Сбербанк также имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.

В банке отмечают, что во время полномасштабной войны перевозка банковских ценностей осуществляется исключительно наземным транспортом и происходит регулярно – примерно раз в неделю.

Инкассаторскую бригаду составляли семь штатных сотрудников банка со стажем работы от 3 до 21 года. Возглавлял группу заместитель директора департамента инкассации.

По информации Сбербанка, средства, которые перевозили из Вены в Украину, принадлежат банку и были вверены ему украинскими гражданами и бизнесом. Они предназначались для обеспечения наличных обращений в Украине.

В банке отметили, что упаковка денег и ценностей осуществлялась в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.

Задержание украинцев в Венгрии – что известно

Венгерские правоохранители без объяснения причин задержали два бронированных автомобиля украинского «Сбербанка». В инкассаторских машинах транспортировали груз особой ценности – десятки миллионов в иностранной валюте и значительное количество золотых слитков.

В Национальном банке Украины , что 5 марта два автомобиля инкассаторской службы задержали представители правоохранительных органов Венгрии.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это задержание захватом заложников и частью предвыборного шантажа со стороны Венгрии. Украина готовит дипломатический ответ и не исключает санкций.

Однако уже вечером 6 марта стало известно, что семь украинцев вернули домой после задержания в Венгрии.

Они вернулись домой в тяжелом эмоциональном состоянии. В настоящее время продолжается работа над возвращением в Украину инкассаторских автомобилей и перевозимых в них средств.