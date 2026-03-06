Гороскоп на 7-8 марта для всех знаков Зодиака: дни, когда наша психика будет подвергнута испытаниям

Весенние цветы / © Credits

Лунные энергии этого времени не лучшим образом отразятся как на настроении, так и на душевное состояние в целом.

Необходимо соблюдать максимальную осторожность во всем, но особенно внимательными нужно быть в отношении новых знакомых: человек, на первый взгляд кажущийся симпатичным и обаятельным, на деле может оказаться опасным манипулятором.

Овен

Делиться сокровенным в этот время можно только с теми, кому вы безоговорочно доверяете — друзьям или родным, сомнительных партнеров — хотя бы на эти дни — необходимо вывести за круг общения.

Телец

Самое востребованное для представителей вашего знака качество этого дня — умение держать себя в руках: если дать волю негативным эмоциям, они накроют с головой и вас, и тех, кто — на свою беду — вас окружает.

Близнецы

Выяснение отношений с близкими людьми необходимо перенести на другое время, все равно договориться ни на одну серьезную тему не удастся, что пошатнет и без того неустойчивую надежду на нахождение общего языка.

Рак

Нейтрализовать негатив, накопившийся за последнее время у вас дома, можно, затеяв генеральную уборку: нужно не только вымыть полы, но и вынести на ближайшую помойку вещи, которыми вы давно не пользуетесь.

Лев

Нехватка созидательной энергии, которую вы можете испытать в эти дни, не позволит в ближайшее время заняться работой над серьезными проектами, поэтому эти выходные желательно — как и положено — посвятить отдыху.

Дева

Любые финансовые операции в это время находятся под строжайшим запретом поэтому от прогулок по магазинам, которые у вас, как правило, заканчиваются серьезными покупками, лучше отказаться.

Весы

Несмотря на присущую вам интеллигентность и мягкость, найдите в себе силы дать отпор тем, кто захочет, что называется, сесть вам на голову, — в противном случае, вам довольно долго придется идти у них на поводу.

Скорпион

Не стоит руководствоваться чужим мнением, даже если на первый взгляд оно покажется вам не лишенным здравого смысла, в это время — как, впрочем, и в любое другое — рекомендуется жить исключительно собственным умом.

Стрелец

Как бы вам ни хотелось помочь кому-то из знакомых — или не очень — людей, перенесите «операцию» по его спасению на другое время — скорее всего, выяснится, что обратиться к вам его заставили корыстные побуждения.

Козерог

В эти дни очень важно соблюдать осторожность в общении с другими людьми: нежелательно разговаривать с незнакомцами, ходить по плохо освещенным улицам и открывайте дверь, если вы никого не ждете.

Водолей

В это время особенно важно отказаться от участия в любых спорах, ссорах и конфликтах — энергическую брешь, которую вы в результате можете получить, удастся «залатать» только спустя продолжительное время.

Рыбы

Необдуманные обещания нежелательно давать всегда, но в эти дни они могут оказаться особенно опасными: скорее всего, вы не сможете сдержать слово и в результате заработаете репутацию человека, которому нельзя доверять.

