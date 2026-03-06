Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 7-8 марта

Гороскоп / © Credits

Реклама

Суббота и воскресенье, 7 и 8 марта, довольно опасное время, чреватое разного рода конфликтами, поэтому общаться с теми, кто нам по-настоящему дорог, желательно как можно меньше. Если такой возможности нет, имеет смысл хотя бы не затрагивать темы, которые могут вызвать недовольство друг другом.

Поступив опрометчиво, можно попасть в неприятную ситуацию, и потерять то, что завоевывалось и приобреталось долгое время, поэтому осторожность — превыше всего. Также велика вероятность стать жертвой обмана — как со стороны окружающих, чего можно избежать, перестав с кем-либо общаться, так и от самих себя, и тут противостоять опасности куда сложнее.

Желание выдать желаемое за действительное, представ в глазах окружающих не тем, кто мы есть на самом деле, поставит нас в неловкую ситуацию, выбраться из которой будет затруднительно. Зато оставаясь честными не только с другими, но и с собой, можно будет сохранить и укрепить свою репутацию, а, как следствие, и положение в обществе.

Реклама

Несмотря на слова психологов о том, что здоровая доля эгоизма не повредит, в эти дни сосредоточенность исключительно на собственной персоне — категорическое табу. В таком случае будет создана энергетическая ловушка, попав в которую мы окажемся в полном одиночестве, потому что абсолютно перестанем кого-либо интересовать. Кому повезет в такое непростое, но интересное время?

Овен

Овнам звезды дадут редкий шанс подняться на «вершину», которую они давно, но, увы, до этого времени безуспешно штурмовали. Несмотря на выходные, она совершенно не обязательно будет касаться домашних дел или личной жизни. Вполне возможно, что удастся решить вопросы, связанные с карьерой и финансами, на которые не стоит жалеть времени — в будние дни вряд ли сложатся такие благоприятные условия для достижения успеха, так что представителям знака не стоит терять свой шанс.

Скорпион

Скорпионы, пожалуй, единственный знак Зодиака, представителям которого в \это время можно назначать встречи с друзьями и романтические свидания. Любое общение личного характера, особенно если оно имеет целью серьезные действия — например, принятие решения о совместной жизни или официальном оформлении отношений — пройдут успешно и закончатся к взаимному удовольствию. Главное — не торопить события и отпустить ситуацию, тога она и сложится максимально удачно.

Рыбы

Рыбам не стоит отказываться от встречи с деловыми партнерами, несмотря на то, что они назначены на один из выходных дней. Неформальная обстановка, в которой она пройдет, позволит легко, просто и быстро решить вопросы — в будние дни на это ушло бы ушло бы несколько дней, а то и недель. Главное, не настаивать на своей точке зрения слишком явно, тогда партнеры смогут прийти к нужному выводу самостоятельно. Что же до представителей знака, то им останется только порадоваться полученному результату.

Реклама

Читайте также: