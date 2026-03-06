- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 315
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода різко зміниться: частину України накриють мокрий сніг і дощ
6 березня в Україні переважатиме погода без опадів, однак у деяких регіонах можливі мокрий сніг і дощ. Температура вдень підніметься до +11° на заході.
Сьогодні, 6 березня, погодні умови в Україні формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску, яке надходитиме із Західної Європи. Загалом по країні очікується переважно суха погода, однак місцями можливі опади.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
За прогнозом синоптиків, у нічні години атмосферний фронт принесе невеликий мокрий сніг та дощ у північно-східні регіони та більшість центральних областей.
Удень опади можуть переміститися на південний схід України.
До 8° морозу: де буде холодно
Водночас у верхніх шарах атмосфери до країни надходитиме прохолодне повітря з північних напрямків, що вплине на температурний режим.
У нічний час температура повітря становитиме від +3° до -2°, а в Карпатах прогнозується 3-8° морозу. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +1…+6°.
Найтепліше буде у західних областях та на півдні Одеської області, де повітря прогріється до +6…+11°.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, на цілі області України суне велика вода, а температура стрибне вгору.
Такий прогноз синоптики надали на березень. Місяць готує температурні сюрпризи: від нічних -8 у горах до весняних +11 на Одещині.
Синоптики також застерігають водіїв через ожеледицю, а туристів — через значну лавинну небезпеку в Карпатах.