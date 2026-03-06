Погода різко зміниться: частину України накриють мокрий сніг і дощ

Погода в Україні 6 березня / © ТСН

Сьогодні, 6 березня, погодні умови в Україні формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску, яке надходитиме із Західної Європи. Загалом по країні очікується переважно суха погода, однак місцями можливі опади.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр .

За прогнозом синоптиків, у нічні години атмосферний фронт принесе невеликий мокрий сніг та дощ у північно-східні регіони та більшість центральних областей.

© Укргідрометцентр

Удень опади можуть переміститися на південний схід України.

До 8° морозу: де буде холодно

Водночас у верхніх шарах атмосфери до країни надходитиме прохолодне повітря з північних напрямків, що вплине на температурний режим.

У нічний час температура повітря становитиме від +3° до -2°, а в Карпатах прогнозується 3-8° морозу. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +1…+6°.

Найтепліше буде у західних областях та на півдні Одеської області, де повітря прогріється до +6…+11°.

