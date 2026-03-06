Орбан кинув новий ультиматум Україні через "Дружбу"

Віктор Орбан. / © Associated Press

Угорщина призупинить транзит життєво важливих для України постачань, доки Київ не відновить роботу нафтопроводу «Дружба».

Про це заявив угорський прем’єр Віктор Орбан.

«Ми не дамо українцям грошей, які вони успішно вимагають у інших країнах ЄС, ми не будемо платити і не пустимо Україну до ЄС», — сказав він.

Орбан вкотре заявив, мовляв, вступ України до Євросоюзу загрожує не лише угорським фермерам, а й національній економіці Угорщини.

«Ми не повинні лицемірно приймати вимоги України, навіть якщо вони нас шантажують і погрожують серйознішими наслідками», — заявив він.

Також Орбан, коментуючи можливе надання Україні європейської підтримки у 90 млрд євро на два роки, заявив, що Угорщина пов’язує своє вето щодо цього рішення із припиненням роботи «Дружби». За його словами, Будапешт не буде знімати вето, і він виключив, що ця позиція буде скоригована до відновлення роботи нафтогону.

Орбан повторив переконання, що Україна не має технічних перепон для відновлення постачання.

Ситуація навколо «Дружби»

Також прем’єр-міністр Угорщини пригрозив силою відновити роботу нафтопроводу «Дружба» в Україні. Мовляв, він має «політичні та фінансові інструменти». Орбан заявив, що не укладатиме з Україною жодних угод і не піде на жодні компроміси.

Раніше Віктор Орбан написав відкритого листа до президента України Володимира Зеленського. Політик звинуватив Київ у спробах вплинути на майбутні угорські вибори та зашкодити енергетичній безпеці країни.

Водночас очільник угорського МЗС Петер Сіярто звинуватив Зеленського у «замаху» на Угорщину. Міністр заявив, мовляв, так звана «вісь Брюссель-Берлін-Київ» хоче домогтися ціни на бензин у 1000 форинтів (2,60 євро) в Угорщині перед виборами.