ЄС тисне на Україну через зупинку нафтопроводу «Дружба»: що відомо

Україна не пускає інспекторів ЄС до пошкодженого нафтопроводу «Дружба» / © Associated Press

Реклама

Європейський Союз посилює дипломатичний тиск на Україну з вимогою надати доступ до пошкодженого нафтопроводу «Дружба». Суперечка загострюється на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії через військові дії на Близькому Сході.

Про це пише видання Financial Times.

Угорський шантаж та позиція ЄС

Угорщина та Словаччина звинувачують Київ у навмисній зупинці транзиту російської нафти та перебільшенні масштабів руйнувань. Через цей конфлікт угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан уже заблокував виділення Україні 90 мільярдів євро європейської допомоги та вимагає відновлення постачань.

Реклама

До тиску долучилося і керівництво ЄС. Під час візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Антоніу Кошта особисто просили допустити європейських інспекторів до об’єкта, проте отримали відмову з міркувань безпеки.

Масштаби руйнувань нафтопроводу

Українська сторона наполягає, що інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень внаслідок російського ракетного удару в січні. Генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький повідомив, що атака спричинила масштабну пожежу в резервуарі об’ємом 75 тисяч кубічних метрів, яку довелося гасити протягом 10 днів.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено велику кількість обладнання, силові кабелі, трансформатори та систему виявлення витоків. Відновлення безпечної роботи вимагає часу та спрямування дефіцитних ремонтних бригад у потенційно небезпечні зони.

«Чому ми повинні ремонтувати трубопровід — під час війни і без припинення вогню — який постачає нафту з Росії друзям Росії?», — наголосив неназваний український високопосадовець.

Реклама

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина домовилися створити спільну комісію для розслідування пошкоджень нафтопроводу «Дружба» на території України. Лідери цих країн закликають Київ надати їм доступ до місця аварії та якнайшвидше відновити постачання російської нафти.